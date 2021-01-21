PC ve mobil platformlarda hatırı sayılır bir oyuncu sayısı bulunan hayatta kalma oyunu PUBG için 10.2 güncellemesi yayınlandı. Genel olarak PGI.S etkinliğine odaklanan güncelleme, Coupe RB isimli yeni aracı da Erangel, Miramar ve Sanhok haritalarına getiriyor.

Hayatta kalma oyunları arasında başı çeken oyunlardan olan PUBG, günden güne güç kaybetse de hala çok ciddi bir oyuncu kitlesine sahip. Oyuncuları oyunda tutmak için her geçen gün yeni güncellemeler getiren PUBG ekibi, bu güncellemelere bir yenisini daha ekledi. 10.2 güncellemesi olarak adlandırılan bu yama, itibar sistemi ve Coupe RB araç gibi bazı yenilikleri beraberinde getiriyor.

Tüm platformlar için yayınlanan Güncelleme 10.2, bir sonraki e-spor etkinliği olan PGI.S'i de büyük ölçüde destekliyor. Bu kapsamda oyunun PC sürümü için canlı yayın yapan on oyun içi ekran, Erangel ve Miramar çevresindeki çeşitli noktalara eklendi. Bu ekranlarda PGI.S ekranı doğrudan canlı olarak izlenebilecek.

PUBG Güncelleme 10.2 yama notları:

Geri Dönen Özellik (Pick'Em Challenge)

Pick'Em Challenge, oyunculara oylama kuponlarını kullanarak PGI boyunca kazananları tahmin etme fırsatı veren PGI.S için geri dönüyor. Oyuncular, yayını izleyerek veya özel PGI.S eşyaları satın alarak oylama kuponları edinebilirler. Kazananları doğru tahmin eden oyuncular, daha da özel PGI.S öğeleri için kullanılabilecek EP ile ödüllendirilecekler. PGI.S ürünlerinden yapılan satışların %30'u, 3,5 milyon Amerikan doları tutarındaki ödül havuzuna eklenecek.

Yeni PC Özelliği (PGI.S Livestream Ekranları)

PUBG'nin küresel e-spor etkinliğini doğrudan herkese ulaştırmak adına oyunun PC sürümü için canlı yayın yapan on oyun içi ekran, Erangel ve Miramar çevresindeki çeşitli noktalara eklendi. PGI.S, doğrudan bu ekranlara canlı olarak aktarılan ilk etkinlik olacak. Yayın çevrimdışı olduğunda ise ekranlarda PGI.S fragmanları gösterilecek.

Yeni Özellik (İtibar Sistemi)

Bir oyuncunun başkalarına karşı iyi ya da kötü huylu olup olmadığını belirleyen yeni bir itibar sistemi etkinleştirildi. Takım Bulucu'da ve takım üyesi listesinde, oyuncu adlarının yanında bir itibar seviyesi gösterilecektir. İtibar seviyeleri, toplam altı seviye içinde sıfırdan beşe kadar değişmektedir. Olumsuz davranışlar (oyunu engelleme, sözlü taciz, takım skoru, vb.), oyuncuların itibar seviyesinin düşmesine neden olabilir.

Yeni Araç (Coupe RB)

En son güncellemeyle birlikte saatte 150 km azami hıza ulaşabilen eski model bir spor otomobil olan Coupe RB oyuna eklendi. 2 kişilik kapasiteye sahip olan Coupe RB, motosikletten sonra karadaki en hızlı ikinci araç olarak dikkat çekiyor.

Dereceli Mod Güncellemesi

Dereceli Mod cezaları, takımınız hiçbir zaman tam olarak oluşmuyorsa belirli bir miktar güvenli süreye izin verecek şekilde güncelleniyor. Hâlâ hayatta olan ve uçak kalktıktan sonra beş dakika içinde ayrılan oyuncular için oyundan ayrılma cezaları tamamen geçersiz olarak değerlendirilecek.

Yukarıda belirtilenlerin dışında pek çok oynanış eklemesi ve hata gidermesi de içeren güncellemeyle ilgili resmi yama notlarına göz atmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.