Bir Sonraki Assassin's Creed Oyunuyla İlgili Yeni İddialar

4Chan'den gelen iddialara göre bir sonraki Assassin's Creed oyunu, önümüzdeki haziran ayının başlarında duyurulacak ve 2022'nin başlarında piyasaya sürülecek. Paylaşımda ayrıca Valhalla'ya eklenecek iki yeni genişleme paketinin yayın tarihlerinden de bahsedildi.

Ubisoft'un en popüler oyun serilerinden biri olan Assassin's Creed, son olarak Valhalla ile karşımıza çıkmıştı. Oldukça etkileyici satış rakamlarına ulaşmayı başaran oyun, önümüzdeki dönemlerde yeni genişleme paketleri almaya devam edecek. 4chan'den gelen yeni bir sızıntıya göreyse genişleme paketleri, önümüzdeki aylarda yayınlanmış olacak.

İddiaların doğru olup olmadığı bilinmiyor ancak yapılan paylaşımda, Assassin's Creed Valhalla'nın gelecek aylarda yayınlanacak iki DLC'sinin yanı sıra serinin yeni oyunundan da bahsedildi. Buna göre yeni oyun, önümüzdeki haziran ayının başında düzenlenecek bir etkinlikte ilk kez duyurulacak ve 2022'nin başlarında piyasaya sürülecek. Oyunun ayrıca orta çağda Fransa ve Almanya'da geçeceği iddia ediliyor.

Assassin's Creed Valhalla'ya iki yeni DLC geliyor:

Assassin's Creed Valhalla'nın önümüzdeki dönemlerde Wrath of the Druids ve The Siege of Paris olmak üzere iki yeni genişleme paketi alacağını daha önce yapılan açıklamalardan zaten biliyoruz. Sızıntıya göreyse Wrath of the Druids Mart 2021'de yayınlanacak ve Halfdan'ın İrlanda'ya dönüşünü gösterecek.

Öte yandan The Siege of Paris ise Haziran 2021'de oynanabilir olacak ve Eivor'un Charles the Fat'e karşı Kral Odo'yla müttefik olmasını konu edinecek. İddiaya göre The Siege of Paris ayrıca, Hidden Ones'ın bir üyesi olan ve bir sonraki Assassin's Creed oyununun olaylarını birbirine bağlayan derin bir hikâye yapısının merkezinde olacak Basim'i içerecek.

Bir sonraki Assassin's Creed oyunuyla ilgili bilinenler şimdilik oldukça az. Ubisoft cephesinden yeni oyunla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı ancak oyuncular Çin, Japonya ve hatta Aztek gibi farklı ülkelerde geçen bir oyun görmek istiyorlar. Tüm bu iddiaların doğru olup olmadığını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.