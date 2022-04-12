Dünyanın En Büyük Hacker Forumu RaidForums Çökertildi!

Dünyanın en büyük hacker forumlarından olan RaidForums, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı tarafından çökertildi.

2015 yılından beri hemen hemen her hack olayının ardından bilgilerin sızdırıldığı veya satıldığı RaidForums, internetin en büyük hacker forumlarından birisi olarak biliniyor.

Yemeksepeti ve e-Devlet’in hacklenmesi olaylarında bile bilgilerin yüklendiği forum, bugün yapılan bir operasyon ile çökertildi.

Operasyon AB Polis Teşkilatı tarafından düzenlendi

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol tarafından düzenlenen operasyonda platformun yöneticisi olan iki kişiyle birlikte platformu bütün sunucuları da ele geçirildi.

Platforma üye olan hackerların bugüne dek pek çok ülkede kredi kartı, kimlik bilgileri, sunucular ve diğer hack olaylarına karıştıkları biliniyor.