Rammstein isimli efsanevi metal müzik grubunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Peki bu grubun adına ilham olan trajik bir hikâye olduğunu söylesek? Haydi gelin bu üzücü öyküyü anlatalım.

Metal müzik dünyasındaki ikonik müzik gruplarından Rammstein, 1994 yılında Almanya’da kurulmuş olan başarılı bir müzik grubu.

Metal dünyasında ses getiren bu grup, yaptığı çarpıcı şarkılar ve ses getiren görkemli sahne şovlarıyla tanınıyor.

Ancak isminin arkasında trajik ve de aynı zamanda insanın tüylerini diken diken eden bir hikâye yatıyor.

Rammstein’ın adını 1988 yılında Batı Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nde gerçekleşen bir uçak kazasından aldığı söyleniyor.

28 Ağustos 1988’de, Almanya’da bulunan Ramstein Hava Üssü’nde binlerce kişinin İtalyan akrobasi ekibi Frecce Tricolori'nin performansını izlemek için toplandığı bir etkinlik yapılmıştı.

Her ne kadar insanlar heyecan verici bir gösteri izlemek için gelmiş olsa da bu şov kısa süre içinde büyük bir trajediye dönüşecekti.

Gösteri esnasında hiç umulmadık bir olay yaşandı ve üç uçak havada çarpılarak alevler eşliğinde yere çakıldı!

Trajedi bununla da sınırlı kalmamıştı.

Yere çakılan uçaklardan bir tanesi seyircilere isabet etmişti ve bu trajedi 70 kişinin hayatını kaybetmesi, 346 kişininse yaralanmasına yol açtı.

Yıllar sonra, Doğu Almanya’dan çıkan bir metal grubu, bu trajedinin adıyla paralel bir isim seçerek tüm dünyaya yayılacak bir efsane yarattı ve Rammstein isimli grup doğdu.

Grup üyelerinden Richard Kruspe grup isminin iki anlamı olduğunu, “rammstein” (kapı taşı) gibi geleneksel Alman taşlarını ifade ettiğini ve Ramstein uçak kazasıyla karışmaması için de 2 adet “m” harfi kullanmayı tercih ettiklerini belirtiyor.

Yani grubun adı direkt olarak kazadan ilham almasa da kazanın trajik anısını yansıtan bir simge hâline dönüşmüş durumda.

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