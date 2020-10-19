Raspberry Pi Compute Module 4 Duyuruldu: İşte Özellikleri

Raspberry Pi Vakfı, 4. nesil yeni hesaplama modülünü duyurdu. "Raspberry Pi Compute Module 4" olarak isimlendirilen bu modül, mühendislik projelerinin geliştirilmesi için önemli avantajlar sunuyor. 32 varyanta sahip modül, değişken fiyatlara sahip.

Mühendislikle ilgili projelerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan Raspberry Pi'nin yeni bir üyesi daha aramıza katıldı. Vakıf, düzenlediği bir etkinlikte Raspberry Pi 4 için yeni bir hesaplama modülü duyurdu. Raspberry Pi Compute Module 4 olarak isimlendirilen bu ürün, selefine göre hem avantajlı hem de dezavantajlı özelliklere sahip.

Raspberry Pi'nin yeni modülü, 64 bit mimarili Cortex-A72 işlemcisinden güç alıyor. 8 GB RAM Ve 32 GB eMMC depolama alanına sahip olan modül, Wi-Fi, Bluetooth, 4K çözünürlük desteği sunan bir çift HDMI girişi, PCI Express 2.0 ve 28 adet de GPIO pin desteği sunuyor. Mühendisler, bu ürüne bir çift kamera entegre edebiliyorlar.

Karşınızda Raspberry Pi Compute Module 4

Raspberry Pi Compute Module 4'ün en dikkat çekici özelliği, selefinden küçük olması. Bu da kartı hem avantajlı hem de dezavantajlı hale getiriyor. Bu bağlamda kartı avantajlı kılan şey, artık prototip üretimleri için daha az yer kaplayacak oluşu. Raspberry Pi Compute Module 4'ün dezavantajlı yanı ise eski Raspberry Pi'lerle kullanılamayacak olması. Çünkü küçük boyut, bunun önüne geçiyor.

Raspberry Pi Compute Module 4, tam 32 varyanta sahip. Bunun biraz abartılı olduğunu düşünebilirsiniz ancak Raspberry Pi Vakfı, tüm detayları düşünerek bir modül geliştirmiş. Bu sayede mühendislere, daha geniş bir proje alanı sunulmuş oluyor. Mühendisler, kendi projelerine uygun olarak 4 farklı RAM seçeneğinin yanı sıra 4 farklı depolama alanı ya da Wi-Fi desteği tercihinde bulunabiliyorlar.

Vakıf tarafından yapılan açıklamalara göre Raspberry Pi Compute Module 4, 25 dolardan (yaklaşık 200 TL + vergiler) başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Bir mühendis, eğer bu ürünün en dolu haline sahip olmak isterse, 90 dolar (yaklaşık 710 TL + vergiler) ödeme yapmak durumunda kalıyor.