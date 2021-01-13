Re-Pie Portföy, TurkNet'in Yüzde 40'ına Ortak Olacak

Re-Pie Portföy, ülkemizdeki önemli telekomünikasyon şirketlerinden biri olan TurkNet ile ortak oluyor. TurkNet'in yüzde 40 hissesi için Lüksemburg merkezli Gulf Capital ile anlaştığını duyuran Re-Pie Portföy, satın alma sürecinin Rekabet Kurumu ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun onaylarından sonra resmiyet kazanacağını açıkladı.

Son zamanlarda farklı sektörlere yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken Re-Pie Portföy Yönetimi, yeni yılın başlarında da bir yatırım yaptığını duyurdu. Re-Pie Portföy Yönetimi, Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan TurkNet'in yüzde 40 hissesini almak için harekete geçmişti. Şirket, yüzde 40 hisse için Lüksemburg merkezli Gulf Capital ile anlaştığını duyurdu. Satın alma süreci ise bazı onaylamalardan sonra resmiyete kavuşacak.

TurkNet'in yüzde 40 hissesinin satın alma süreci Rekabet Kurumu ve Bilgi Teknoloji Kurumu'nun onayları sonrasında resmiyete kavuşacak. Bu sürecin tamamlanması için Rekabet Kurumu'na gerekli başvuruların yapıldığı ve onay sürecinin beklendiği de açıklandı. Getir ve GTC Solar gibi büyüme potansiyeli olan şirketlere yaptığı yatırımlarla da gündeme gelmiş olan Re-Pie Portföy Yönetimi, TurkNet'e ortak olması ile teknoloji ve telekomünikasyon alanında da güçlenmek istediğini belli ediyor.

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Çamlıbel: TurkNet'in potansiyeline inanıyoruz

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, şirketinin TurkNet yatırımıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Çamlıbel, "TurkNet son iki yılda farklı sektörlerde yaptığımız önemli yatırımların yeni bir halkası oldu. Bilişim alanında Türkiye'nin en değerli markalarından biri olan TurkNet ile ortaklığımızı, her iki şirket için geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak değerlendiriyoruz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Eğitimden sağlığa tüm alanlardaki faaliyetlerimizi online gerçekleştirmeye çalıştığımız pandemi ortamında ülkemizin en büyük internet servis sağlayıcılarından TurkNet'in potansiyeline inanarak bu yatırımı gerçekleştiriyoruz. Yatırımcılarımıza alanında öncü bir şirkete getirisi yüksek ve güvenli bir yatırım olanağı sunmuş olduk. Bizlere olan güvenleri nedeniyle hepsine teşekkür etmek istiyorum."