Realme 5, Realme 5S ve Realme 5I modelleri için Ekim ayı güvenlik yaması yayınlandı. Güncellemeler kullanıcılara dağıtılmaya başlandı.

Akıllı telefonlarımız ve diğer cihazlarımız için olmazsa olmazlardan biri de güvenlik yamaları ve güncellemelerdir. Realme de 5 serisi cihazları için Ekim 2020 güvenlik güncellemesini yayınladı.

Yeni güncellemenin verisyonu RMX1911EX_11.C.59 oldu. Güncellemenin ismi, dağıtım başlanan modeller olan Realme 5, Realme 5S ve Realme 5I için aynı oldu. Cihazların aldığı bir önceki güvenlik güncellemesi ise geçtiğimiz Haziran ayında gelmişti.

Realme sistemleri geliştiriyor

C.59 güncellemesi genel olarak sistem performansı ve optimizasyon anlamında iyileştirmeler içeriyor. Güncellemeye Ekim 2020 Android güvenlik güncellemesi de yerleştirildi. Son güncelleme ile birlikte medya sistemindeki, Google Play’deki ve Qualcomm bileşenlerdeki bazı hatalar giderildi.

Bu açıkların giderilmemesi durumunda kötü niyetli kişiler, Android akıllı telefonlarda opsiyonel kodları kullanarak cihazlara müdahale edebiliyor. Bu da gerek gizlilik gerekse de verilere erişim anlamında ciddi bir risk oluşturuyor.

Yeni güncelleme için firma her telefona aynı değişiklik listesini yayınladı. Bu listede de en çok öne çıkan iki yenilik, Eylül ve Ekim güvenlik yamalarının bu güncellemeye uygulanmış olması oldu.

Realme 5 serisi akıllı telefonlar nasıl güncellenir?

Normal şartlar altında akıllı telefon üreticileri güncellemeleri otomatik olarak kullanıcılarının akıllı telefonlarına göndermektedir. Yine de bazı kullanıcılar, farklı nedenlerden dolayı telefonlarını kendileri güncellemeyi tercih ediyor.

Realme 5, Realme 5I veya Realme 5S akıllı telefonunuzu kendiniz güncellemek istiyorsanız yapmanız gerekenler aslında oldukça basit. Bu işleme başlarken en azından %60 batarya doluluğuna sahip olduğunuzdan emin olun. Takip etmeniz gereken adımlar sırasıyla şöyle:

Ayarlar kısmına girin

kısmına girin Yazılım Güncellemesi seçeneğine tıklayın

seçeneğine tıklayın Güncelleme geldiyse akıllı telefonunuz bunu otomatik olarak gösterecektir.

gösterecektir. Telefonunuz güncelleme göstermiyorsa elle kontrolü seçin.

seçin. Güncelleme şimdi gözükecektir. İndirme işlemine başlayabilirsiniz.

Realme 5, Realme 5S ve Realme 5I akıllı telefonlarınızı böylece güncelleyebilirsiniz.