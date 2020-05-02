Realme 5 Pro Yeni Bir Güvenlik Güncellemesi Aldı

Realme 5 Pro cihazının Nisan 2020 Android güvenlik düzeltme ekini de içeren yeni bir yazılım güncellemesi alacağı resmi olarak açıklandı. Şu an için sınırlı sayıda kullanıcı için gelen yeni sürüm çok yakında genel kullanım için serbest olacak.

Realme kullanıcılarının bir süredir bekledikleri yazılım güncellemeleri arka arkaya açıklanıyor. Bugün de Realme 5 Pro için gelen yeni haberde cihazın Android güvenlik düzeltme ekini içeren Nisan 2020 yazılım güncellemesini alacağı bildirildi. RMX1971EX_11.C03 koduyla gelen yeni sürümün güvenlik güncellemesinin yanında bilinen bazı sorunları iyileştiren birtakım yeni özellikler de barındırdığı söylendi. Yeni güncellemenin var olan ses sorunlarını düzelteceği aktarıldı.

Gelen düzetmeler

Üçüncü parti uygulamalar için ses kalitesi optimize edildi

Karanlık modda son konum bilgisi istekleri listesinin sağına ok eklendi

Müzik çalarken çıkan bilgi tonu sesi sorunu düzeltildi

Alarmın otomatik olarak kapatılmasına sebep olan arka plan uygulaması hatası giderildi

Bu yılın başında büyük bir yenilik yaparak Android 10 temelinde Realme UI 1.0 ara yüzüne geçiş yapan akıllı cihaz, yeni gelen düzeltmelerden sonra daha iyi bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Firmanın bu tarz yenilikleri yapmasının gittikçe koyulaşan rekabet ortamında sıyrılabilmek için olduğu biliniyor. Ayrıca yeni güncelleme şu an sınırlı sayıda cihazda kullanıma sunulsa da eğer çok büyük hatalarla karşılaşılmazsa çok yakında daha geniş kullanıma sunulacak.

Realme 5 Pro özellikleri

Ekran: 6.3 inç HD+ 2340 x 1080 piksel çözünürlük (Yüzde 90 ekran/kasa oranı)

6.3 inç HD+ 2340 x 1080 piksel çözünürlük (Yüzde 90 ekran/kasa oranı) Boyut: 157 mm x 74.2 mm x 8.9 mm

157 mm x 74.2 mm x 8.9 mm Ağırlık: 184g

184g Batarya: 4.035mAh (VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi)

4.035mAh (VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi) Ön Kamera: 16MP

16MP Arka Kamera: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP

48MP + 8MP + 2MP + 2MP RAM: 4GB

4GB Depolama: 128GB

128GB İşlemci: Qualcomm Snapdragon 712

Qualcomm Snapdragon 712 Bağlantı: 4.5G, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, USB Type-C

Yaklaşık 3 ay önce Türkiye’de satışa sunulan cihazla ilgili gelen kullanıcı yorumları şimdilik genel olarak olumlu görünüyor. Son senelerde akıllı cihaz pazarında iddiasını ortaya koyan şirket yazılım güncellemeleri ve ara yüz değişiklikleriyle kullanıcılarını memnun etmek için çok çalışıyor. Yeni güvenlik güncellemesi sonrası gelecek değerlendirmelerin nasıl olacağını ise ilerleyen günlerde göreceğiz.