Realme 5 Pro Yeni Bir Güvenlik Güncellemesi Aldı

Realme kullanıcılarının bir süredir bekledikleri yazılım güncellemeleri arka arkaya açıklanıyor. Bugün de Realme 5 Pro için gelen yeni haberde cihazın Android güvenlik düzeltme ekini içeren Nisan 2020 yazılım güncellemesini alacağı bildirildi. RMX1971EX_11.C03 koduyla gelen yeni sürümün güvenlik güncellemesinin yanında bilinen bazı sorunları iyileştiren birtakım yeni özellikler de barındırdığı söylendi. Yeni güncellemenin var olan ses sorunlarını düzelteceği aktarıldı.
Gelen düzetmeler
- Üçüncü parti uygulamalar için ses kalitesi optimize edildi
- Karanlık modda son konum bilgisi istekleri listesinin sağına ok eklendi
- Müzik çalarken çıkan bilgi tonu sesi sorunu düzeltildi
- Alarmın otomatik olarak kapatılmasına sebep olan arka plan uygulaması hatası giderildi
Bu yılın başında büyük bir yenilik yaparak Android 10 temelinde Realme UI 1.0 ara yüzüne geçiş yapan akıllı cihaz, yeni gelen düzeltmelerden sonra daha iyi bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Firmanın bu tarz yenilikleri yapmasının gittikçe koyulaşan rekabet ortamında sıyrılabilmek için olduğu biliniyor. Ayrıca yeni güncelleme şu an sınırlı sayıda cihazda kullanıma sunulsa da eğer çok büyük hatalarla karşılaşılmazsa çok yakında daha geniş kullanıma sunulacak.
Realme 5 Pro özellikleri
- Ekran: 6.3 inç HD+ 2340 x 1080 piksel çözünürlük (Yüzde 90 ekran/kasa oranı)
- Boyut: 157 mm x 74.2 mm x 8.9 mm
- Ağırlık: 184g
- Batarya: 4.035mAh (VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi)
- Ön Kamera: 16MP
- Arka Kamera: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP
- RAM: 4GB
- Depolama: 128GB
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 712
- Bağlantı: 4.5G, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, USB Type-C
Yaklaşık 3 ay önce Türkiye’de satışa sunulan cihazla ilgili gelen kullanıcı yorumları şimdilik genel olarak olumlu görünüyor. Son senelerde akıllı cihaz pazarında iddiasını ortaya koyan şirket yazılım güncellemeleri ve ara yüz değişiklikleriyle kullanıcılarını memnun etmek için çok çalışıyor. Yeni güvenlik güncellemesi sonrası gelecek değerlendirmelerin nasıl olacağını ise ilerleyen günlerde göreceğiz.