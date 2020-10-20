Realme 7 Pro, Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Realme'nin yeni orta segment akıllı telefonu Realme 7 Pro, 23 Ekim'de resmen Türkiye'de satışa sunulacak. Dörtlü arka kamerasıyla dikkat çeken cihaz, hızlı şarj özelliği ile de özellikle oyunseverleri memnun edebilir.

Geçtiğimiz ay duyurulan ve Realme’nin orta segmentteki en yeni akıllı telefonu olan Realme 7 Pro’nun Türkiye lansmanı, bugün çevrimiçi olarak gerçekleştirildi ve Realme 7 Pro’nun Türkiye fiyatı açıklandı.

En dönemlerin en popüler akıllı telefon tasarım trendi olan delikli ekran tasarımı ile gelen Realme 7 Pro, arka tarafta ise dikdörtgen şeklinde bir modülün içine yerleştirilmiş dörtlü kamera kurulumuna sahip.

Qualcomm’un Snapdragon 720G işlemcisinden güç alan Realme 7 Pro, Türkiye’de 8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanı ile satışa sunulacak. 6,4 inç ekran boyutunda sahip olan cihaz, 2400x1080 piksel Full HD+ çözünürlük sunuyor.

4500 mAh’lik bataryasıyla 65W hızlı şarjı destekleyen Realme 7 Pro, şirketin iddiasına göre yalnızca 3 dakikalık şarj ile 2,5 saat YouTube’da video izleme ya da 2 saat sosyal medya kullanımı sunabiliyor.

Realme 7 Pro özellikler

İşlemci: Snapdragon 720G

RAM: 8 GB LPPDDR4x

Depolama: 128 GB UFS 2.1

Ekran: 6,4 inç, 2400 × 1080 piksel Full HD+, AMOLED, 60Hz

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4500 mAh, 65W hızlı şarj

Bağlantı: Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5

Boyutlar: 160.9×75.4×8.7 mm

Ağırlık: 182 gr

İşletim sistemi: Android 10

Renkler: Ayna Gümüşü, Ayna Mavisi

Realme 7 Pro Türkiye fiyatı

Ayna Gümüşü ve Ayna Mavisi olmak üzere iki ayrı renk seçeneğine sahip olan Realme 7 Pro, 23 Ekim itibarıyla lansmana özel olduğu belirtilen fiyat etiketiyle Hepsiburada üzerinden 3.999 TL’ya satın alınabilecek.