Realme 7 Pro, Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Geçtiğimiz ay duyurulan ve Realme’nin orta segmentteki en yeni akıllı telefonu olan Realme 7 Pro’nun Türkiye lansmanı, bugün çevrimiçi olarak gerçekleştirildi ve Realme 7 Pro’nun Türkiye fiyatı açıklandı.
En dönemlerin en popüler akıllı telefon tasarım trendi olan delikli ekran tasarımı ile gelen Realme 7 Pro, arka tarafta ise dikdörtgen şeklinde bir modülün içine yerleştirilmiş dörtlü kamera kurulumuna sahip.
Qualcomm’un Snapdragon 720G işlemcisinden güç alan Realme 7 Pro, Türkiye’de 8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanı ile satışa sunulacak. 6,4 inç ekran boyutunda sahip olan cihaz, 2400x1080 piksel Full HD+ çözünürlük sunuyor.
4500 mAh’lik bataryasıyla 65W hızlı şarjı destekleyen Realme 7 Pro, şirketin iddiasına göre yalnızca 3 dakikalık şarj ile 2,5 saat YouTube’da video izleme ya da 2 saat sosyal medya kullanımı sunabiliyor.
Realme 7 Pro özellikler
- İşlemci: Snapdragon 720G
- RAM: 8 GB LPPDDR4x
- Depolama: 128 GB UFS 2.1
- Ekran: 6,4 inç, 2400 × 1080 piksel Full HD+, AMOLED, 60Hz
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 4500 mAh, 65W hızlı şarj
- Bağlantı: Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5
- Boyutlar: 160.9×75.4×8.7 mm
- Ağırlık: 182 gr
- İşletim sistemi: Android 10
- Renkler: Ayna Gümüşü, Ayna Mavisi
Realme 7 Pro Türkiye fiyatı
Ayna Gümüşü ve Ayna Mavisi olmak üzere iki ayrı renk seçeneğine sahip olan Realme 7 Pro, 23 Ekim itibarıyla lansmana özel olduğu belirtilen fiyat etiketiyle Hepsiburada üzerinden 3.999 TL’ya satın alınabilecek.