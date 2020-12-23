Realme, bir süredir konuşulan Watch S Pro, Watch S Master Edition ve Buds Air Pro Master Edition modellerini duyurdu. Realme'nin yeni akıllı saatleri ve kablosuz kulaklığı, kullanıcılara uygun fiyata üstün özellikler vadediyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, kısa süre önce gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile yeni nesil giyilebilir teknoloji ürünleri Watch S Pro, Watch S Master Edition ve Buds Air Pro Master Edition'ı duyurdu.

Aslına bakacak olursak Realme, Watch S modelini geçtiğimiz ayın başlarında zaten duyurmuştu. Benzer şekilde Buds Air Pro da daha önce duyurulan bir üründü. “Master Edition” versiyonları, bu iki ürüne özel tasarım seçeneği kazandırıyor.

Realme Watch S Pro

1,39 inç büyüklüğünde 454x454 piksel çözünürlükte AMOLED bir ekran ile gelen Realme Watch S Pro, pek çok açıdan standart Watch S modeline benziyor olsa da daha iyi bir ekran deneyimi vadediyor. Watch S Pro, kullanıcılara 100’den fazla ekran arayüzü sunarken; akıllı telefon uygulamasından kendi arayüzünüzü yüklemenize de izin veriyor.

SUS316L paslanmaz çelik gövdeye sahip olan Realme Watch S Pro; yeşil, kahverengi, mavi ve siyah şeklinde dört farklı renk seçeneğine sahip. Kalp atış hızı, kandaki oksijen değeri, uyku gibi takip özelliklerine sahip olan akıllı saatte 15 farklı spor modu bulunuyor. Realme’nin açıklamalarına göre Watch S Pro, kullanıcılara tek şarjla iki hafta kullanım imkanı sunuyor.

Realme Watch S Master Edition

Haberimizin başında da aktardığımız gibi Realme Watch S Master Edition, temelde Watch S ile aynı akıllı saat. Watch S Master Edition’ı özel kılan Güney Koreli sanatçı Grafflex tarafından özel olarak tasarlanmış olması. Grafflex, Watch S’i kayışından arayüzlere, gövdesinden çıkartmalara kadar yeniden tasarlayarak “Master Edition”ı ortaya çıkardı.

Realme Buds Air Pro Master Edition

Realme Buds Q’nun tasarımının da arkasındaki isim olan Jose Levy tarafından özel olarak tasarlanan Realme Buds Air Pro Master Edition tam kablosuz kulaklıklar, kullanıcılara aktif gürültü engelleme özelliği sunarak müzik deneyimini daha da üst seviyeye çıkarıyor. Orijinal Buds Air Pro ile tamamen aynı özelliklere sahip olan kulaklığı “Master Edition” hale getiren şey, özel metalik gümüş tasarımı.

Realme’nin yeni tanıtmış olduğu giyilebilir teknoloji ürünleri için açıkladığı fiyat etiketleri şu şekilde: