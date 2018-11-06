Red Dead Redemption 2 atmosferini deneyimlemek istiyorsunuz fakat bir konsola sahip değil misiniz? Bu 6 Android oyun, Vahşi Batı'nın sert rüzgarlarını akıllı telefonunuza getiriyor.

Rockstar’ın piyasaya sürdüğü en yeni oyun olan Red Dead Redemption 2, muhteşem grafikleri ve oyun içi dinamiği ile hemen hemen her konsol oyuncusunun beğenisini kazanmayı başardı. Konsol oyuncusunun diyoruz çünkü Red Dead Redemption 2 yalnızca Playstation 4 ve Xbox One için yayınlandı.

Rockstar, oyunun PC platformuna da gelebileceğine dair bir açık kapı bıraktı ancak mobil oyuncuların Red Dead Redemption 2 ile buluşmayacağının garantisini verebiliriz. Mobil oyun sektörü her geçen gün büyüyor. Bu nedenle karalar bağlamaya gerek yok. İşte Red Dead Redemption 2 yerine tavsiye edebileceğimiz 6 mobil oyun.

Geniş haritası ile gerçek bir ‘vahşi batı’ deneyimi vadeden West Gunfighter, Red Dead Redemption 2’yi aratmayacak bir açık dünya oyunu diyebiliriz. Oyun içinde yer alan görevler ve diğer çeşitli oyun içi içerikler ile oldukça keyifli vakit geçirmenizi sağlayacaktır.

İyi bir açık dünya oyunu olan Six Guns: Gang Showdown, 40’a yakın oyun içi görev ile uzun bir oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca oyunun için at yarışı gibi bazı özel etkinlikler de bulunuyor.

Vahşi Batı temalı bir başka oyun olan Guns and Spurs’de oyuncuları 10 suçlu yakalama ve 10 at yarışı görevi bekliyor. Ayrıca oyun içinde görevlerle açılan pek çok silah bulunuyor.

The Lawless, diğerleri gibi Vahşi Batı temasını işliyor olsa da daha dinamik bir oyun. Oyunda gerçek bir kanun kaçağını canlandırıyorsunuz ve düşmanlarınızı bir bir indiriyorsunuz.

Bir RPG oyunu olan Western Two Guns Sandboxed, çeşitli kişiselleştirme seçenekleri, oyun içi mini oyunlar ve dahası ile oldukça keyifli bir mobil oyun deneyimi sunuyor. Ancak oyun henüz erken erişim safhasında olduğundan bazı hatalar ile karşılaşmanız muhtemel.

Westland Survival, diğer oyunlardan farklı olarak GTA benzeri bir oynanışa sahip. Oyun, diğer rakiplerinden farklı olarak kaynaklar toplamanıza ve kendi çiftliğinizi oluşturmanıza izin veriyor.