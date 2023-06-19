Reddit'in şubat ayında yaşadığı siber saldırıda 80 GB veri çalındığı açıklandı. Hacker'lar, 4.5 milyon dolar karşılığında verileri yok edeceklerini söylüyorlar. Reddit ise tüm girişimlere rağmen sessizliğini koruyor.

Dünyanın en büyük sosyal ağlarından Reddit, devasa bir veri sızıntısı iddiasıyla karşı karşıya. BlackCat isimli hacker grubu, geçtiğimiz şubat ayında Reddit sistemlerine sızdıklarını ve buradan 80 GB'lik veri çaldıklarını duyurdu. Hacker'lar, Reddit'i fidye ödememesi ve bir süredir platformda protestolara neden olan API fiyat artışlarını kalıcı olarak geri çekmemesi halinde sızdırılan verileri yayınlamakla tehdit ediyor.

Belki hatırlayan okurlarımız vardır; Reddit, şubat ayında yaptığı bir basın açıklamasında siber saldırıya uğradığını açıkladı. O dönemlerde yapılan açıklamaya göre hacker'lar, Reddit çalışanlarının verilerine odaklandıkları bir siber saldırı gerçekleştirmişler ve başarılı olmuşlardı. Reddit yetkilileri, BlackCat tarafından ortaya atılan iddiaların şubat ayındaki saldırıyla ilgili olduğunu söylüyorlar.

Ne tür veriler sızdırıldığı belli değil!

Ne şubat ayında yapılan açıklamalarda ne de şimdiki açıklamalarda, Reddit'te hangi verilerin sızdırıldığına ilişkin hiçbir açıklama yapılmadı. Ancak BlackCat, kendine fazlasıyla güveniyor. Zira hacker'lar, konuyla ilgili açıklamalarında gizli verilere de sahip olduklarını söylüyorlar. Şunu da belirtelim; hack grubu, verileri yok etmek için 4.5 milyon dolar talep ettiğini açıkladı. Verilerin gerçekten önemli olduğunu buradan da anlayabiliriz.

BlackCat'in konuyla ilgili açıklamaları bunlardan ibaret değil. Yapılan açıklamalara göre hacker'lar, 13 Nisan'da ve 16 Haziran'da Reddit yönetimi ile iletişim kurmak istediler. Ancak platform yöneticileri, her iki iletişim girişimine de cevapsız kaldılar. Hack grubu, geçmişte yaşadıkları sonucunda Reddit'in kendilerine ulaşmayacaklarından artık neredeyse emin olduklarını, verileri ifşa etmek için gün saydıklarını söylüyorlar. Reddit, önümüzdeki günlerde de gündemi meşgul etmeye devam edecek gibi görünüyor...