Ülkemizde pek popüler olmamasına rağmen dünya çapında epey ünlü bir internet sitesi olan Reddit, içinde kaybolabileceğiniz kadar geniş içeriğe sahip bir haber, tartışma ve sosyal medya platformu. İlk kez kullanmaya başlayacaksanız için gelin Reddit nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyelim.

Günümüzde artık herkes pek çok farklı sosyal medya platformu kullanıyor. Tüm bu platformlar dünya çapında popüler olduğu için içinde mutlaka kendimize uygun bir şeyler buluyoruz. Reddit de bunlardan biri diyebiliriz ancak yetersiz kalır. Çünkü uzun yıllardır hayatımızda olan Reddit, bir sosyal medya platformundan çok daha fazlası. Nedense ülkemizde pek bilinmiyor ve kullanılmıyor ancak dünya çapında epey popüler.

Reddit, bir forum sitesi gibi çalışıyor. Kullanıcılar siteye üye oluyor ve site içindeki alt başlıklarda değişik gönderiler paylaşıyorlar. Sonrası gırgır şamata. Ancak olay sadece eğlence değil. Reddit’te pek çok uzman da kendi konuları üzerine özel paylaşımlar da yapıyorlar. Yani bu site, epey ilginç bir yer. Gelin Reddit nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları biraz daha detaylı inceleyelim.

Reddit nedir?

Reddit, 2005 yılında bugün şirketin CEO’su olan Steve Huffman tarafından kurulmuş bir internet sitesidir. Site için bir sosyal medya, haber ve tartışma platformu demek mümkün. Reddit’in öne çıkan noktası ise tüm paylaşımların kullanıcılar tarafından yapılıyor olması. Editörler tarafından kontrol edilse bile sitenin tüm içeriği kullanıcılara ait.

Reddit internet sitesini öne çıkaran diğer bir özellik de kullanıcıların, diğer kullanıcıların yaptığı paylaşımları oyluyor olması. Yani yapılan bir paylaşım nedeniyle göklere çıkarılabilir ya da yerin dibine geçirilebilirsiniz. Üye olmadan da siteye girip içerik okuyabilirsiniz ancak paylaşım yapmak için üye olmanız gerekiyor.

Reddit nasıl kullanılır?

Buradaki bağlantı üzerinden Reddit internet sitesini açarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. İlk kez giriyorsanız Reddit biraz kafa karıştırıcı olabilir ancak sistemi basittir. 'Subreddit' olarak adlandırılan alt başlıklar ve bu alt başlıklar altında konu ile ilgili paylaşımlar vardır. Dilediğiniz gibi okuyabilirsiniz.

Reddit üzerinden paylaşım yapmak için üye olmanız gerekiyor. Reddit üyeliği ücretsizdir. Sitenin ana sayfası üzerinden üye olabilirsiniz. Dilerseniz iOS ve Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza App Store ya da Google Play Store üzerinden Reddit mobil uygulamasını indirerek de kullanabilirsiniz.

Reddit’te nasıl paylaşım yapılır?

Tüm internet siteleri ve sosyal medya platformları gibi Reddit’in de bazı kuralları var. Üye olur olmaz hemen paylaşım yapamıyorsunuz. Ülkemizdeki bazı sözlük siteleri de benzer kurallara sahip. Bu tür kurallar olmasının nedeni, paylaşılan içeriğin direkt olarak diğer kullanıcılar tarafından görülüyor olmasıdır. Yani ufak bir kontrol mekanizması demek mümkün.

Reddit’te paylaşım yapmak için hesabınızın en az 30 günlük olması gerekiyor. Bu süre boyunca aktif bir kullanıcı olmalısınız. Bu aktif kullanım süresi boyunca 'Karma' adı verilen puanlar toplamalı ve minimum seviyede olmalısınız. Paylaşım yapmaya başladıkça ve paylaşımlarınız beğeni topladıkça karma puanınız artar.

Reddit karma puan ne işe yarıyor?

Açıkçası pek de işinize yaramıyor. Yani karma puanınız arttıkça herhangi bir ödül kazanmıyorsunuz. Karma puanlar bir tür site içi oyun gibi. Karma puanınız arttıkça yani aktif oldukça ve paylaşımlarınız olumlu oy aldıkça platformda prestij kazanıyorsunuz. Puanınıza göre içerikleriniz öne çıkarılabiliyor.

Reddit karma puanı yüksek olan kullanıcıların site içinde itibarı vardır. Yaptığı paylaşımlar öne çıkar ve güvenilir bir kullanıcı olduğu düşünülür. Subreddit adı verilen alt başlıklardan birini açtığı zaman diğer kullanıcıların katılım oranı yüksektir. Yani Reddit platformunda havalı bir kullanıcı olmak istiyorsanız karma puanınıza dikkat etmelisiniz.

Reddit içerikleri nasıl denetleniyor?

Reddit platformunda paylaşılan tüm içerikler kullanıcılar tarafından hazırlandığı için yayın öncesi bir kontrol mekanizması yok. Tıpkı sosyal medya gibi. Ancak paylaşılan yayınlar daha sonra kontrol ediliyor ve uygun olmayanlar kaldırılabiliyor. Pek çok pornografi, şiddet, nefret söylemi ve benzeri barındıran içeriğin platformdan kaldırıldığı biliniyor.

Reddit kontrol mekanizması moderatörler tarafından sağlanıyor. Subreddit adı verilen alt başlıklarda yapılan paylaşımlar bu moderatörler tarafından kontrol ediliyor ve rahatsız edici olan paylaşımlar kaldırılıyor. Moderatörlerin üstü ise Reddit yöneticileridir. Yani çok da suyunu çıkarmadığınız sürece Reddit özgür bir platformdur demek mümkün.

Reddit ücretli mi?

Reddit platformunu kullanmak, üye olmak ve paylaşım yapmak ücretsizdir. Ancak platformun bir de Reddit Premium adı verilen bir abonelik sistemi var. Ayda 6 dolar olan Reddit Premium abonesi olursanız yalnızca abonelere özel bir alt başlığa erişim imkanı kazanırsınız. Ne kadar lazım tartışılır ama abonelik biraz da siteye destek olmak anlamına geliyor.

Reddit platformunda yapılabilecek diğer bir satın alım ise ödül sistemidir. Kullanıcıların yaptığı paylaşımları çok beğenirseniz onlara satın alabileceğiniz ödüller verebiliyorsunuz. Reddit Coins olarak adlandırılan bir para cinsi üzerinden alınan bu ödüllerin karşılığı gerçek paradır. Yani bu da platforma destek vermenin bir yoludur.

Reddit’te neler var?

Reddit internet sitesini açtığınız zaman platform otomatik olarak karşınıza Türkiye’deki en popüler paylaşımları çıkartıyor. Ülkemizde çok popüler değil dedik ama hiçbir paylaşım da yok demedik. Reddit’te Türkler tarafından yapılan pek çok Türkçe paylaşımla karşılaşmanız mümkün. Konular ise bir hayli değişken.

Subreddit adı verilen alt başlıkların gerçekten bir sınırı yok. Aklınıza gelebilecek her konuda paylaşım bulabilirsiniz. Dilerseniz bu alt başlıklara abone olarak konu hakkında yapılan paylaşımları yakından takip edebilirsiniz. Arama çubuğunda dilediğiniz konu hakkında arama yaparak söz konusu alt başlığa ve başlık altında yapılan paylaşımlara ulaşabilirsiniz.

Sevilen haber, tartışma ve sosyal medya platformu Reddit nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu internet sitesi hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Eğer bir Reddit kullanıcısıysanız deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.