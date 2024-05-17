Reddit ile OpenAI arasında duyurulan yeni iş birliği, Reddit hisselerine olumlu yansıdı. Hisseler, açıklamanın etkisiyle yüzde 10'dan fazla değer kazandı. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı.

Yapay zekâ sektöründe yaşanan gelişmeler, köklü şirketlerin bu alana yönelmesine neden oldu. Yıllardır aramızda olan platformlar, Google veya OpenAI gibi firmalarla iş birliği yaparak yeni hizmetler oluşturmaya çalışıyorlar.

Bu bağlamda; geçtiğimiz gün de dünyanın en büyük tartışma platformlarından Reddit'ten önemli bir hamle geldi. Şirket, OpenAI ile bir iş birliği gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu iş birliği kapsamında ChatGPT, Reddit'teki içeriklere erişim hakkı elde etti. İşte bu anlaşma, Reddit hisselerine pozitif yansıdı.

Reddit hissleri, yüzde 10'dan fazla değer kazandı

New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) kapsamında listelenen Reddit hisseleri, kararın açıklanması ile yüzde 10'dan fazla değer kazandı. Ancak bu yükseliş kısa süreli oldu. Hisseler, açıklamanın heyecanının geçmesi ile geri çekilme yaşadı.

Reddit, hisse senetlerinde yaşanan yükselişle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak an itibarıyla 56 dolardan işlem gören hisselerin, tepe noktasına ulaşabilmesi için hâlâ yükselişe ihtiyacı bulunuyor.