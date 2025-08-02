Reddit, şubatta bazı subreddit'leri paralı yapmayı düşündüğünü açıklamıştı. Ancak gelen yeni açıklamalar, şirketin kaynaklarını başka konuya yöneltmesinden dolayı bu planın askıya alındığını gösterdi.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan Reddit’in CEO’su Steve Huffman, şubat ayında yaptığı bir açıklamada platformda çok büyük bir değişiklik yapmak istediklerini duyurmuştu. Huffman, “subreddit” olarak da bilinen tamamen ücretsiz topluluklardan bazılarını ücretli yapmayı planladıklarını belirtmişti. Hâliyle bu açıklama, kullanıcıları bayağı sinirlendirmişti.

Paralı subreddit’lerin 2025 yılı içinde gelmesi bekleniyordu. Ancak bugün bu konuda kullanıcıları sevindirecek bir haber geldi. Steve Huffman, şirketin son mali toplantısında paralı subreddit planlarını şimdilik askıya aldıklarını belirtti.

Paralı subreddit planı, platformun arama motoru kısmına odaklanmak için durduruldu

Reddit, artık odağını “arama motoru”na çevirmek istiyor. Yani uygulamanın planı, insanların arama yaptığı ve bilgilere ulaştığı bir platform olmak. Zaten bu yapılıyordu ancak tüm odağı bu tarz özelliklere çevirerek daha fazla insanı katmak istiyorlar. İşte bu yüzden de kaynaklarının çoğunu arama motoruna aktarıyor.

Huffman, belli konulardaki kaynakların arama motoru kısmına aktarılacağını belirtirken bunlardan birinin de paralı subreddit’ler olduğunu belirtti. Kullanıcı deneyimini artırmanın temel hedefleri olduğunu söyleyen CEO, ücretli subreddit’leri hâlâ düşündüklerini ancak şu an için bu değişikliği uygulamaya geçirme planları olmadıklarını söyledi. Yani bir süre daha tüm subreddit’leri ücretsiz olarak kullanmaya devam edebileceksiniz.