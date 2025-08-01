Reddit CEO'su Steve Huffman, platformla ilgili önemli bir çıkış yaptı. Huffman, Reddit'in bir arama motoru gibi düşünülmesini istedi. Peki Reddit, nasıl olacak da Google gibi platformlara rakip hâle gelecek?

Dünyanın en büyük dijital tartışma platformlarından Reddit ile ilgili bomba bir açıklama yapıldı. Platformun CEO'su Steve Huffman, Reddit'i Google veya Yandex gibi bir arama motoru hâline getirmek istediğini açıkladı. Peki Reddit ekibi, bunu nasıl başaracak?

Aslına bakacak olursak Reddit kullanıcıları, bu platformu zaten arama motoru gibi kullanabiliyorlar. Ancak bunu yapmak isteyen bir kullanıcının tek çaresi, Reddit başlıkları arasında eski usul arama yapmak. Bu durumun farkında olan şirket, bir süre önce yapay zekâ destekli "Reddit Answers" özelliğini duyurdu. Henüz beta aşamada olan özellik, yapılan bir arama hakkında Reddit kullanıcılarının yanıtlarını analiz ediyor ve bu cevapların bir özetini sunuyor.

Reddit, her iki arama hizmetini birleştirecek!

Reddit CEO'su Steve Huffman'ın platformu arama motoruna dönüştürme planları ise yukarıda bahsettiğimiz arama özelliklerinin birbirine entegre edilmesini kapsıyor. Reddit'in yapay zekâ destekli arama özelliği, platformun klasik arama çubuğuna entegre edilecek. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde Reddit'te alıştıkları arama deneyimini yaşarken yapay zekâdan destek almaya başlamış olacaklar.

Reddit'in yapmak istediği şeyin amacına ulaşıp ulaşmayacağını bilemiyoruz. Ancak hem CEO hem de geliştirici ekip, bu özellikleri fazlasıyla önemsiyor. Yapılacak çalışmaların sonucunda Reddit'in Google'a sıkı bir rakip olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz.