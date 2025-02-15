Reddit CEO'su, yakında platformdaki bazı subreddit'lerdeki içerikleri görmek için para ödemek zorunda kalacağımızı açıkladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Reddit, “subreddit” ismi verilen her türden topluluğua sahipti. Şimdiye kadar da bu topluluklara erişmek tamamen ücretsizdi. Ancak yakında bunun değişebileceği görüldü.

Şirketin CEO’su Steve Huffman, yakında Reddit’te bazı içerikleri görmek için ücret ödenmesi gerektiğini söyleyerek kullanıcılarını sinirlendirecek açıklamalarda bulundu.

Bazı subreddit’ler paralı olacak

Huffman’ın aktardığına göre yakında bazı subreddit’lerdeki içerikleri görmek için yakında para ödemeniz gerekebilir. Eğer ödemezseniz o topluluklara erişemeyeceksiniz. Ücretli subreddit’lerin ne zaman çıkacağı konusunda bir bilgi yok ancak bu yıl içinde gelebileceği söyleniyor.

CEO, şu anda bunun üzerinde çalıştıklarını ve platformun en önemli özelliklerinden biri hâline geleceğine inandığını belirtti. Şirketin hâlihazırda ücretli Premium hizmeti vardı. Ayrıca subreddit’lere para ödemeyi gerektirecek bir sistemin nasıl işleyeceği merak konusu. Bu sistem, içerik üreticilerinin para kazanmasını sağlayabilir ancak normal kullanıcıların bazı içerikler için ücret ödemek zorunda kalmasının tepki çekebileceğini de unutmamak gerek.

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Ödemelerin tek seferlik mi olacağını yoksa abonelik tarzı mı olacağını da maalesef henüz bilmiyoruz. Özellik hakkındaki detaylar şimdilik çok az. Yakında daha fazla bilgi geldiğinde sizlerle paylaşacağız.