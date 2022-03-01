Reddit, Rusya'yla paylaşımların yer aldığı en büyük başlık olan r/Russia'ya kısıtlama getirdi. Kısıtlamanın nedeni olan asılsız iddialar gösterildi. Kullanıcılar, başlık içerisindeki gönderileri görmeden uyarılmaya başladı.

Bir haftadır dünya gündeminden düşmeyen Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük sosyal ağlarından bir tanesi olan Reddit, Rusya ile ilgili en büyük başlık olan r/Russia'ya kısıtlama getirdi. Ayrıca r/RussiaPolitics de büyük başlıkla aynı kaderi yaşadı. Kullanıcıların, söz konusu başlıklar altındaki paylaşımları görebilmeleri için başlığa doğrudan kaydolmaları gerekiyor.

Reddit tarafından yapılan açıklamalarda, neden böyle bir karar alındığına ilişkin değerlendirmelerde de bulunuldu. Yetkililerin açıklamalarına göre başlıklar altında yer alan paylaşımlar, çok sayıda asılsız bilgi içeriyordu. Bir Reddit sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda ise bir moderatörün görevine son verildiği, Rusya'yla ilgilenen diğer moderatörlerle de görüşüldüğü ve Reddit kurallarının anlatıldığı belirtildi.

Kullanıcılar uyarılıyor

Reddit'in kısıtladığı konu başlıkları altında gerçekten de akılalmaz iddialar yer alıyordu. Öyle ki bazı Ruslar, söz konusu işgalin haklı olduğunu düşünüyor ve bunun propagandasını yapıyordu. Ayrıca savaşılanların Ukrayna askeri değil de Naziler olduğunu savunan bazı Ruslar da vardı. Bazılarına göreyse Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin savaş suçlusu olarak yargılanması gerekiyordu.

Reddit, aldığı kararla bahsettiğimiz gibi algıların platformda daha fazla yayılmasını engellemiş oldu. Kullanıcılar artık, söz konusu başlıklara girdiklerinde yukarıda yer alan fotoğraftaki uyarıyı görecekler. Böylelikle başlıklar altında yanlış bilgi olduğunu öğrenip, buna göre hareket edecekler. Ayrıca r/Russia ile r/RussiaPolitics'e giren tüm kullanıcılar, "karantina" olarak nitelendirilen durum ile ilgili detaylı bilgi alabilecekleri bir bildirim görecekler. Bu bildirim, sayfanın en üst kısmında herkese görünür biçimde yer alıyor.