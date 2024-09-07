Red Magic Gaming Tablet Pro, 3D ekran ve gelişmiş donanımıyla tanıtıldı. Performans ve teknoloji açısından yeni özellikler sunuyor.

Red Magic, performans odaklı yeni oyun tableti Red Magic Nova'yı tanıttı. Yüksek işlem gücü ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken bu tablet, oyunseverler için etkileyici bir seçenek sunuyor.

Red Magic Nova, Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version işlemcisiyle donatılmış olup, 3.4 GHz hızında çalışan ana Cortex-X4 çekirdeği ile yüksek performans sağlıyor. Cihaz, 12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM seçenekleri ve 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı sunuyor.

Red Magic Nova’nın ekran ve ses teknolojisi detayları

10.9 inç büyüklüğündeki 2,880 x 1,800 piksel çözünürlükteki LCD ekran ve 144 Hz yenileme hızı, oyunları akıcı ve net bir şekilde görüntülüyor. Genshin Impact gibi oyunlar için optimize edilmiş süper çözünürlük teknolojisi, görsel kalitesini artırıyor. Red Magic Nova'nın fiyatları 12 GB RAM ve 256 GB depolama için 578$, 16 GB RAM ve 512 GB depolama için 648$, 24 GB RAM ve 1 TB depolama için ise 803$ olarak belirlenmiş.

Red Magic Nova, ses ve soğutma sistemleriyle de öne çıkıyor. 4 hoparlörlü ses sistemi ve büyük x-eksenli lineer titreşim motoru, oyun içi geri bildirimleri güçlendirirken, 9 katmanlı pasif soğutma çözümü ve 20,000 RPM hızında çalışan aktif fanı ile optimal performans sağlıyor.

Ayrıca Red Magic’in 3D içerik üreticilerine yönelik geliştirdiği 3D Explorer Edition modelini de tanıttı. Bu özel versiyon, 12.1 inç büyüklüğünde 3D ekran, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 13 MP + 13 MP arka ve 8 MP + 8 MP ön kameralar ile donatılmıştır. Ayrıca, 66W hızlı şarj desteği ve 5G desteği sunuyor. 3D Explorer Edition’ın fiyatları 12 GB RAM ve 256 GB depolama için 648$, 16 GB RAM ve 512 GB depolama için ise 1029$ olarak belirlenmiş.

Red Magic’in yeni tabletleri, oyun ve 3D içerik üretimi için sundukları gelişmiş özelliklerle teknoloji dünyasında büyük ilgi çekeceğe benziyor.