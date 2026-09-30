SteelSeries'in Görünce "Kesin Almam Lazım" Diyeceğiniz İki Yeni Faresi Rival Pro ile Sensei Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

SteelSeries, ultra geniş bant teknolojisine ve değiştirilebilir pillere sahip yeni Rival Pro ve Sensei Pro oyuncu farelerini tanıttı.

SteelSeries, oyun ekipmanları pazarında uzun süredir sunduğu en dikkat çekici ürünlerden ikisiyle karşımızda.

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Şirket, ergonomik tasarıma sahip Rival Pro ve her iki elle de kullanılabilen simetrik Sensei Pro modellerini duyurdu. Siyah renk seçeneğinde sadece 53 gram (beyaz seçeneğinde ise 54 gram) ağırlığa sahip olan bu ultra hafif kablosuz oyuncu fareleri, SteelSeries’in diğer ürün kategorilerinde görmeye alışkın olduğumuz iki kritik özellik olan değiştirilebilir pil sistemi ve özel kablosuz bağlantı istasyonu ile geliyor.

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Ultra geniş bant (UWB) teknolojisi ne işe yarıyor?

Yeni farelerin öne çıkan en büyük yeniliklerinden biri bağlantı teknolojisinde yatıyor. Çoğu kablosuz oyuncu ekipmanının kullandığı 2.4 GHz frekansı yerine bu modeller, 6.4 GHz ile 9.056 GHz arasında çalışan Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisi üzerinden baz istasyonuyla iletişim kuruyor.

Çevredeki diğer tüketici elektroniği cihazlarının sinyal kalabalığından etkilenmeyen bu frekans aralığı, SteelSeries’in aktardığına göre 20 kat daha fazla bant genişliği ve daha düşük gecikme süresi sunuyor. Bu sayede 8.000 Hz gibi yüksek tarama hızlarında bile son derece kararlı bir performans elde ediliyor.

Değiştirilebilir pil ve fiyatı

Dairesel hatlara sahip olan piller, hem farenin içerisine hem de şarj istasyonuna kolayca kilitlenip çıkarılabiliyor. Şarj istasyonu yedek pili sürekli dolu tutarak oyun deneyiminizin kesintiye uğramasını engelliyor. Fareler 8.000 Hz tarama hızında kullanıldığında pil ömrü yaklaşık 16 saat sürerken, tarama hızını 1.000 Hz seviyesine çektiğinizde pil başına kullanım süresi 60 saate kadar çıkıyor.

SteelSeries Rival Pro ve Sensei Pro modelleri 179 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı ve teslimatların 13 Ekim’de başlaması planlanıyor. Ayrıca şirket, her iki form faktörünün de 4 gram daha hafif olan ve aynı fiyattan satışa sunulan minyatür versiyonlarını piyasaya sürüyor.