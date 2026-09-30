Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

SteelSeries'in Görünce "Kesin Almam Lazım" Diyeceğiniz İki Yeni Faresi Rival Pro ile Sensei Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

SteelSeries, ultra geniş bant teknolojisine ve değiştirilebilir pillere sahip yeni Rival Pro ve Sensei Pro oyuncu farelerini tanıttı.

SteelSeries'in Görünce "Kesin Almam Lazım" Diyeceğiniz İki Yeni Faresi Rival Pro ile Sensei Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

SteelSeries, oyun ekipmanları pazarında uzun süredir sunduğu en dikkat çekici ürünlerden ikisiyle karşımızda.

Şirket, ergonomik tasarıma sahip Rival Pro ve her iki elle de kullanılabilen simetrik Sensei Pro modellerini duyurdu. Siyah renk seçeneğinde sadece 53 gram (beyaz seçeneğinde ise 54 gram) ağırlığa sahip olan bu ultra hafif kablosuz oyuncu fareleri, SteelSeries’in diğer ürün kategorilerinde görmeye alışkın olduğumuz iki kritik özellik olan değiştirilebilir pil sistemi ve özel kablosuz bağlantı istasyonu ile geliyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

SteelSeries'in Görünce "Kesin Almam Lazım" Diyeceğiniz İki Yeni Faresi Rival Pro ile Sensei Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
2
2

Ultra geniş bant (UWB) teknolojisi ne işe yarıyor?

2

Yeni farelerin öne çıkan en büyük yeniliklerinden biri bağlantı teknolojisinde yatıyor. Çoğu kablosuz oyuncu ekipmanının kullandığı 2.4 GHz frekansı yerine bu modeller, 6.4 GHz ile 9.056 GHz arasında çalışan Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisi üzerinden baz istasyonuyla iletişim kuruyor.

Çevredeki diğer tüketici elektroniği cihazlarının sinyal kalabalığından etkilenmeyen bu frekans aralığı, SteelSeries’in aktardığına göre 20 kat daha fazla bant genişliği ve daha düşük gecikme süresi sunuyor. Bu sayede 8.000 Hz gibi yüksek tarama hızlarında bile son derece kararlı bir performans elde ediliyor.

Değiştirilebilir pil ve fiyatı

2

Dairesel hatlara sahip olan piller, hem farenin içerisine hem de şarj istasyonuna kolayca kilitlenip çıkarılabiliyor. Şarj istasyonu yedek pili sürekli dolu tutarak oyun deneyiminizin kesintiye uğramasını engelliyor. Fareler 8.000 Hz tarama hızında kullanıldığında pil ömrü yaklaşık 16 saat sürerken, tarama hızını 1.000 Hz seviyesine çektiğinizde pil başına kullanım süresi 60 saate kadar çıkıyor.

SteelSeries Rival Pro ve Sensei Pro modelleri 179 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı ve teslimatların 13 Ekim’de başlaması planlanıyor. Ayrıca şirket, her iki form faktörünün de 4 gram daha hafif olan ve aynı fiyattan satışa sunulan minyatür versiyonlarını piyasaya sürüyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Donanım Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

“404 Not Found”daki 404 Sayısı Nereden Geliyor?

“404 Not Found”daki 404 Sayısı Nereden Geliyor?

Laptop Sürekli Şarjda Kalırsa Batarya Bozulur mu? Doğru Kullanım Nasıl Olmalı?

Laptop Sürekli Şarjda Kalırsa Batarya Bozulur mu? Doğru Kullanım Nasıl Olmalı?

Güç Limitini %80'e Çekmek de Yetmedi: Orijinal Adaptörlü RTX 4090 Yandı!

Güç Limitini %80'e Çekmek de Yetmedi: Orijinal Adaptörlü RTX 4090 Yandı!

Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Gen 6 Extreme Tanıtıldı: Android Telefonlara Çağ Atlatacak!

Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Gen 6 Extreme Tanıtıldı: Android Telefonlara Çağ Atlatacak!

Performans Açısından En İyi Tabletlerden: Casper PAD H10 İncelemesi!

Performans Açısından En İyi Tabletlerden: Casper PAD H10 İncelemesi!

Bir Zamanlar Neredeyse Tüm Bilgisayarlar Bejdi: Peki Neden?

Bir Zamanlar Neredeyse Tüm Bilgisayarlar Bejdi: Peki Neden?

Qualcomm Doğruladı: Gelecek Nesil Snapdragon Çipleri Samsung ile Ortaklaşa Üretilecek!

Qualcomm Doğruladı: Gelecek Nesil Snapdragon Çipleri Samsung ile Ortaklaşa Üretilecek!

Mouse

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

Yeni BMW 3 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: Araçtan Görüntü de Paylaşıldı [Video]

Yeni BMW 3 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: Araçtan Görüntü de Paylaşıldı [Video]

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com