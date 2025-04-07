Redmi, yeni kablosuz kulaklığı Buds 7S'i duyurdu. Oldukça uygun fiyata yüksek ses kalitesi vadeden kablosuz kulaklık, piyasaya sürüldüğü bölgelerde çok satacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası Redmi, yeni kablosuz kulaklığı "Buds 7S"i duyurdu. Oldukça şık bir tasarıma ve iyi özelliklere sahip olan kablosuz kulaklık, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Redmi Buds 7S'in fiyatı da hiç fena değil.

12,4 milimetrelik titanyum kaplamalı dinamik sürücüleri 5,5 milimetrelik seramik sistemle birleştiren kablosuz kulaklık, çift sürücülü yapısı ile üstün ses kalitesi vadediyor. Ses kalitesinin kişiselleştirilmesini sağlayan SoundID teknolojisine de ev sahipliği yapan Redmi Buds 7S, mekansal ses desteği de sunuyor.

Karşınızda Redmi Buds 7S

Redmi Buds 7S'in dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de iki farklı moda sahip gürültü engelleme seçeneği sunuyor olması. Bir çift mikrofon ile donatılan kulaklıklarda bulunan gürültü engelleme teknolojisi, 9 m/s rüzgâr hızında oldukça net sesiletimi yapıyor. Tam şarj ile 6,5 saate kadar kullanılabilen kulaklıkların kutusuyla birlikte 32 saate kadar kullanım imkânı sunduğunu da belirtelim. Redmi Buds 7S'i sadece 10 dakika şarj edip 2 saat kullanabilirsiniz.

Redmi'nin açıklamasına göre yeni kablosuz kulaklıklar, sadece 27 dolar karşılığında satın alınabilecek. Üç farklı renk seçeneğine sahip olan Redmi Buds 7S'in küresel pazarlara ne zaman çıkacağı şimdilik bilinmiyor.