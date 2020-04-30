Redmi Note 9 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi'nin bünyesinden ayrılıp fiyat perfomans sınıfının amirali olan Redmi, bu konumun hakkını veren yeni akıllı telefonu Note 9'u tanıttı. Yeni nesil işlemcisi ve sınıfının en yüksek performanslarından birisiyle önce çıkan Redmi Note 9, açıklanan özellikleri ve fiyatıyla sır olmaktan çıktı.

Xiaomi, bugün düzenlediği bir etkinlikle yeni telefonlarını tanıttı. Xiaomi'nin Mi Note 10 Lite modeli ile birlikte Redmi de yeni telefonu Note 9'u aynı etkinlikte görücüye çıkardı. Redmi Note 9, fiyatı ve özellikleriyle daha önce üzerine topladığı dikkatlerin hakkını veren bir cihaz oluyor.

Redmi Note 9, birkaç ay önce karşımıza çıkan Note 9 Pro'nun biraz daha düşük özelliklere sahip versiyonu. Ancak şirket, bu telefonda da elinden geleni yapmış ve şık tasarımı, iddialı özellikler ve fiyat etiketiyle karşımıza çıkarmış durumda.

Karşınızda Redmi Note 9:

Redmi Note 9, 6.53 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Düz ve delikli yapıdaki bu ekranın sol üst köşesinde 13 MP çözünürlük sunan bir ön kamera bulunuyor. Telefonun arka kısmına yerleştirilen dörtlü kamera kurulumu ise 48 MP'lik ana kamera, 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik sensörü içeriyor.

Redmi Note 9'un içine baktığımız zaman ise karşımıza MediaTek Helio G85 işlemci çıkıyor. Bu işlemci, 4 GB'ye kadar RAM ve microSD kartla birlikte 512 GB'a yükseltilebilen 64 GB ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Ayrıca Redmi'nin yeni akıllı telefonu Note 9'da 5.020 mAh kapasiteli, 18 watt hızlı şarj desteği sunan bir batarya bulunuyor.

Redmi Note 9 teknik özellikleri

Ekran: 6,53 inç IPS LCD ekran (Gorilla Glass 5’le korunuyor)

6,53 inç IPS LCD ekran (Gorilla Glass 5’le korunuyor) Yonga seti: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 RAM: 3 GB / 4 GB

3 GB / 4 GB Depolama alanı: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5.020 mAh (18 W hızlı şarj teknolojisi)

Ayrıca Xiaomi'nin yine bugün tanıtımını gerçekleştirdiği Mi Note 10 Lite'ın fiyatı, özellikleri ve diğer detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

Redmi Note 9 fiyatı