Xiaomi yeni ürünlerini tanıtacağı lansman tarihini açıkladı. Lansmanda Redmi Watch 5 ve Buds 6 Pro tanıtılacak.

Xiaomi, düzenlemeyi planladığı etkinliğinde yeni ürünlerini tanıtacağını duyurdu.

Lansmanda Redmi K80 serisinin yanı sıra Redmi Watch 5 akıllı saat ve Redmi Buds 6 Pro kulaklıkları da resmen tanıtılacak.

Ne zaman tanıtılacak?

Xiaomi, lansman tarihini 27 Kasım 2024 olarak belirlediğini duyurdu. Redmi Watch 5, 2,07 inçlik yüksek parlaklık sunan bir ekranla geliyor olacak. Xiaomi'nin HyperOS 2.0 işletim sistemini kullanan bu akıllı saat, kullanıcıların uzun süreli kullanım için 24 güne kadar pil ömrü sağlayacak. Kullanıcıların sık sık şarj etme ihtiyacını ise azaltmayı hedefliyor.

Redmi Buds 6 Pro ise, seramik koaksiyel üç birim tasarımıyla kaliteli ses deneyimi sunmayı hedefliyor. 55dB derin gürültü engelleme ve dinamik gürültü azaltma teknolojileriyle donatılan kulaklıklar, dış gürültüyü etkin bir şekilde engelleyecek. Lansmanın ardından Xiaomi'nin yeni akıllı saat ve kulaklık modelleri pazarın nasıl şekilleneceğini de belirleyecek diyebiliriz.