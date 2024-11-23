Xiaomi'nin popüler alt markası Redmi, logosunu değiştirdi. Artık REDMI olarak yazacağımız marka, akıllı telefon segmentlerinde de değişikliğe gidiyor.

Xiaomi'nin daha çok gençlere hitap eden bir alt markası olarak yola çıkan ancak uygun fiyatlı yüksek performanslı modelleriyle popüler bir akıllı telefon markasına dönüşen Redmi, yeniden markalaşmaya gideceğini açıkladı. Bu yeniden markalaşma ile hem yeni bir logo hem de yeniden konumlanan akıllı telefon serileri göreceğiz.

Her şeyden önce artık Redmi'nin yeni bir logosu var. Bildiğiniz gibi bugüne kadar Redmi'nin özgün bir logosu yoktu. Daha çok Xiaomi logosu yanında duran sade bir Redmi yazısı bulunuyordu. Yeni logo yine "REDMI" yazısından ibaret ancak artık hem özgün bir yazı tipi ve rengi var hem de tüm harfler büyük olacak şekilde yer alıyor. Açıkçası yeniden markalaşmaya giderken daha akılda kalıcı bir logo tanıtılmasını da beklerdik.

İşte REDMI'nin yeni logosu

Redmi ayrıca ürün gamında da bir değişikliğe gitti. Redmi K serisinin bulunduğu üst düzey fiyat/performans telefonu segmentinde artık REDMI Turbo serisi yer alacak. Redmi K serisinin bugüne kadarki en büyük sınıf atlaması olacak REDMI K80 ile birlikte ise K serisi, REDMI'nin amiral gemisi serisi olacak ve doğrudan OPPO, vivo gibi şirketlerin alt markalarının amiral gemisi akıllı telefonlarıyla rekabet edecek.

REDMI K80 için paylaşılan görsel

Peki Redmi ya da yeni markasıyla REDMI, neden böyle bir değişikliğe gitti? Xiaomi Group'un akıllı telefon bölümü başkanı Lu Weibing, hepimizin bildiği bir gerçeği itiraf ederek Xiaomi telefonların artık uygun fiyatlı değil "premium" modeller olduğunu söyledi. Yeni REDMI telefonlar, geçtiğimiz yıllarda Xiaomi için kullandığımız "uygun fiyatlı amiral gemisi akıllı telefon markası" ifadesinin karşılığı olacak. Tabii REDMI'nin bu konuda ne kadar başarılı olacağını bekleyip göreceğiz.