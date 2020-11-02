Google gibi Alphabet çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Loon'un bir internet balonu, 312 gün havada kalarak rekor kırdı. Loon, söz konusu balonlar ile internet alt yapısının bulunmadığı bölgelere internet götürüyor.

Google’ın çatı şirketi olan Alphabet'in alt kuruluşlarından biri olan Loon, yerden yüksekliği 18 ila 25 kilometre arasında değişen yüksek irtifa balonları ile kırsal ya da altyapının bulunmadığı bölgelere hızı 1 Mbps’e kadar internet sunan bir hava kablosuz ağı sunmayı amaçlıyor. Loon tarafından atmosfere gönderilen bir hava balonu, geçtiğimiz günlerde dikkat çekici bir rekor kırmayı başardı.

Loon’un sahip olduğu HBAL703 kod adlı yüksek irtifa hava balonu, stratosferde 312 gün boyunca havada kalarak yeni bir rekora imza attı. Balon, söz konusu süre boyunca Güney Yarımküre’nin üzerindeki rotasında ilerdi.

İnternet balonlarının tek seferde 312 gün havada kalması, Loon için son derece önemli bir gelişme. Öyle ki; Loon’un bir önceki tek seferde en uzun uçuşu 223 gün sürmüştü. Bu da şirketin internet balonlarının havada kalma süresini neredeyse yüzde 50 artırdığını gösteriyor.

Loon’un internet balonları, özellikle 2017 yılında Maria Kasırgası Porto Riko’yu vurduğunda önemini göstermişti. Zira bölgede hizmet vermeye başlayan internet balonları, kasırgadan etkilenen 100 bin insana internet hizmeti vermişti. Ayrıca Loon, geçtiğimiz aylarda Kenya’nın kırsal kesimlerinde de binlerce insana 4G hizmeti vermeye başlamıştı.