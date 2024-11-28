Rekabet Kurulu, Trendyol'a yönelik bir soruşturmayı daha tamamladı. Yapılan açıklamada, firmaya ceza kesilmeyeceği belirtildi. Peki Trendyol, Rekabet Kurulu soruşturmasından nasıl kurtuldu?

Rekabet Kurulu, bundan bir yıl kadar önce Türkiye'deki en büyük e-ticaret platformlarından Trendyol'a bir soruşturma açmıştı. Bu soruşturmanın nedeni, Trendyol'un satıcılara yönelik otomatik fiyatlandırma mekanizmasıydı. Yapılan incelemelerde, bu mekanizmanın rekabeti engelleyebilecek potansiyelde olduğu tespit edilmişti.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurulu, soruşturmanın tamamlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Trendyol'un otomatik fiyatlandırma mekanizması için bazı taahhütler sunduğu, bu taahhütlerin soruşturmayı sonlandırmak için yeterli bulunduğu belirtildi. Peki Trendyol, hangi taahhütlerle Rekabet Kurulu soruşturmasından sıyrılmayı başardı?

İşte Trendyol'un otomatik fiyat mekanizması için sunduğu taahhütler:

Satıcılar için otomatik fiyatlandırma mekanizmasının kullanımını zorunlu tutmamaya ve satıcılara zorunlu tutulma ile aynı sonuca varacak herhangi bir teşvik sunmamaya devam edecektir.



Otomatik fiyatlandırma mekanizması kapsamında kural tanımlanırken belirli satıcıyı/satıcıları hedeflemeye imkân tanımayacaktır.



Otomatik fiyatlandırma mekanizmasından “Buybox Fiyatına Eşitle” seçeneğini çıkaracak ve satıcılara sadece “Buybox Fiyatının Altında Kal” ve “Buybox Fiyatının Üstünde Kal” seçeneklerini sunacaktır. Ek olarak “Buybox Fiyatının Altında Kal” ve “Buybox Fiyatının Üstünde Kal” seçeneklerini de “Buybox Fiyatına Eşitle” seçeneği ile aynı sonuca yer vermeyecek şekilde (yüzde ve tutar bakımından %0 ya da 0 TL altında kal ya da üstünde kal yazılamaması gibi) düzenleyecektir.



Buybox kriterleri bakımından, satıcılar tarafından otomatik fiyatlandırma mekanizmasının kullanımını algoritmanın işleyişinde bir kriter olarak dikkate almayacaktır.



Satıcıları otomatik fiyatlandırma mekanizmasının özellikleri hakkında bilgilendirecek, ancak satıcılarla, otomatik fiyatlandırma mekanizmasının kullanımına ilişkin diğer satıcılara ait verileri paylaşmamaya devam edecektir.



Otomatik fiyatlandırma mekanizmasının işleyişine ilişkin eğitim içeriğini satıcıların erişimine sunacak, çalışanlarına soruşturma kapsamındaki endişeler ve sunulan taahhütler kapsamında rekabet hukuku eğitimleri verecektir.



Taahhütlere uyumun izlenebilmesini temin etmek amacıyla 3 yıl süre boyunca Rekabet Kurumuna rapor sunacaktır.



Taahhütler kısa kararın Trendyol’a tebliğini takiben 60 gün içerisinde uygulamaya geçirilecek ve taahhütlerin tümü otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulamada kaldığı süre boyunca geçerliliğini koruyacaktır.