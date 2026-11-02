Reklam Kurulu, ticari kullanıma henüz açılmamış 5G teknolojisi üzerinden gerçeği aşan vaatlerde bulunan ve tüketicileri yanıltan iki GSM şirketine milyonlarca TL ceza verdi.

Türkiye’de yeni nesil mobil iletişim standartlarına geçiş heyecanı sürerken düzenleyici kurumların pazarlama ve reklam süreçlerindeki denetimleri sertleşti. Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten Reklam Kurulu da bunu kanıtlayan bir hamle yaptı.

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Kurul, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi gerekçesiyle iki telekomünikasyon şirketine idari para cezası ve reklam durdurma yaptırımı uyguladı.

8 milyon TL’ye yakın ceza uygulandı

İncelemelerde, 5G hizmetinin mevcut durumuna ve kabiliyetlerine dair gerçeği yansıtmayan iddiaların tüketiciye sunulduğu kayıtlara geçti. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan tarafından paylaşılan detaylara göre Reklam Kurulu söz konusu kararları 10 Eylül 2026 tarihli ve 373 sayılı toplantısında aldı. Yapılan değerlendirmelerde iki GSM şirketine uygulanan toplam idari para cezası tutarının 7 milyon 983 bin 304 TL olduğu bildirildi. Yetkililer, idari para yaptırımının yanı sıra tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu saptanan reklam içeriklerinin durdurulmasına da hükmetti.

Mobil ağ teknolojilerinde nesil geçişleri yaşanırken operatörlerin pazarlama stratejilerinde kullandıkları teknik vaatler, tüketici nezdinde kafa karışıklığına yol açabiliyor. 5G gibi yeni nesil şebeke mimarileri, daha yüksek veri transfer hızları ve düşük gecikme süreleri sunmayı hedefler ancak bu hizmetin tüketiciye ulaşabilmesi için frekans tahsisleri, baz istasyonu modernizasyonu ve şebeke lisanslarının resmen devreye alınması gerekir. Reklam Kurulunun tespitlerine göre ceza alan şirketler, henüz ticari olarak son kullanıcının hizmetine açılmamış olan 5G altyapısını çeşitli kampanya avantajlarıyla ilişkilendirerek sundu.

Bakanlığın yürüttüğü incelemelerde, yürütülen tanıtım çalışmalarının tüketici nezdinde "hizmet şu anda eksiksiz şekilde aktif" algısı yaratabileceği değerlendirildi. Şirketlerin, henüz son kullanıcı erişimine hazır olmayan bir teknolojiyi mevcut ticari paketlerle pazarlaması, mevzuat çerçevesinde doğrudan tüketicinin yanıltılması olarak sınıflandırıldı. İdari yaptırımın bir diğer ana gerekçesini ise şebeke performansına ve kapsama sınırlarına dair öne sürülen abartılı ifadeler oluşturdu. Kurulun denetimlerinde 5G hizmetinin kapsama alanı ile teknolojik yeteneklerine yönelik gerçeği aşan beyanların kullanıldığı ve kullanıcılarda "mutlak üstünlük" algısı oluşturulduğu tespit edildi.