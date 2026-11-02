Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Ticaret Bakanlığı, 2 GSM Şirketine Milyonlarca TL Ceza Verdi: İyi de Neden?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Reklam Kurulu, ticari kullanıma henüz açılmamış 5G teknolojisi üzerinden gerçeği aşan vaatlerde bulunan ve tüketicileri yanıltan iki GSM şirketine milyonlarca TL ceza verdi.

Ticaret Bakanlığı, 2 GSM Şirketine Milyonlarca TL Ceza Verdi: İyi de Neden?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de yeni nesil mobil iletişim standartlarına geçiş heyecanı sürerken düzenleyici kurumların pazarlama ve reklam süreçlerindeki denetimleri sertleşti. Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten Reklam Kurulu da bunu kanıtlayan bir hamle yaptı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Kurul, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi gerekçesiyle iki telekomünikasyon şirketine idari para cezası ve reklam durdurma yaptırımı uyguladı.

8 milyon TL’ye yakın ceza uygulandı

İncelemelerde, 5G hizmetinin mevcut durumuna ve kabiliyetlerine dair gerçeği yansıtmayan iddiaların tüketiciye sunulduğu kayıtlara geçti. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan tarafından paylaşılan detaylara göre Reklam Kurulu söz konusu kararları 10 Eylül 2026 tarihli ve 373 sayılı toplantısında aldı. Yapılan değerlendirmelerde iki GSM şirketine uygulanan toplam idari para cezası tutarının 7 milyon 983 bin 304 TL olduğu bildirildi. Yetkililer, idari para yaptırımının yanı sıra tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu saptanan reklam içeriklerinin durdurulmasına da hükmetti.

Mobil ağ teknolojilerinde nesil geçişleri yaşanırken operatörlerin pazarlama stratejilerinde kullandıkları teknik vaatler, tüketici nezdinde kafa karışıklığına yol açabiliyor. 5G gibi yeni nesil şebeke mimarileri, daha yüksek veri transfer hızları ve düşük gecikme süreleri sunmayı hedefler ancak bu hizmetin tüketiciye ulaşabilmesi için frekans tahsisleri, baz istasyonu modernizasyonu ve şebeke lisanslarının resmen devreye alınması gerekir. Reklam Kurulunun tespitlerine göre ceza alan şirketler, henüz ticari olarak son kullanıcının hizmetine açılmamış olan 5G altyapısını çeşitli kampanya avantajlarıyla ilişkilendirerek sundu.

Bakanlığın yürüttüğü incelemelerde, yürütülen tanıtım çalışmalarının tüketici nezdinde "hizmet şu anda eksiksiz şekilde aktif" algısı yaratabileceği değerlendirildi. Şirketlerin, henüz son kullanıcı erişimine hazır olmayan bir teknolojiyi mevcut ticari paketlerle pazarlaması, mevzuat çerçevesinde doğrudan tüketicinin yanıltılması olarak sınıflandırıldı. İdari yaptırımın bir diğer ana gerekçesini ise şebeke performansına ve kapsama sınırlarına dair öne sürülen abartılı ifadeler oluşturdu. Kurulun denetimlerinde 5G hizmetinin kapsama alanı ile teknolojik yeteneklerine yönelik gerçeği aşan beyanların kullanıldığı ve kullanıcılarda "mutlak üstünlük" algısı oluşturulduğu tespit edildi.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Sektörel Haberler ve İçerikler Kategorisinde En Çok Okunanlar

F-22 Raptor'dan KAAN'a: Dünyanın En Güçlü Uçakları

F-22 Raptor'dan KAAN'a: Dünyanın En Güçlü Uçakları

Neler Dönmüş Neler: Apple'ın 'Ucuz Bellek' Dönemi Sona Erdi, Yapay Zeka Sonrası İşler Karıştı

Neler Dönmüş Neler: Apple'ın 'Ucuz Bellek' Dönemi Sona Erdi, Yapay Zeka Sonrası İşler Karıştı

Microsoft, 60 Bin Çalışanı İçin Gönüllü İşten Ayrılma Programı Başlattı

Microsoft, 60 Bin Çalışanı İçin Gönüllü İşten Ayrılma Programı Başlattı

Apple ile OpenAI Mahkemede Karşı Karşıya: Duruşma Tarihi Açıklandı

Apple ile OpenAI Mahkemede Karşı Karşıya: Duruşma Tarihi Açıklandı

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

Görünce Sizi Geçmişe Götürecek Hem Tuşlu Hem Kapaklı Telefon HMD Nokia 2360 Flip Tanıtıldı

Görünce Sizi Geçmişe Götürecek Hem Tuşlu Hem Kapaklı Telefon HMD Nokia 2360 Flip Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com