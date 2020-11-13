Harry Potter'da Ron karakterini canlandıran Rupert Grint, geçtiğimiz günlerde Instagram'a katıldı ve hesabını açar açmaz 1 milyon takipçiye en hızlı ulaşan Instagram kullanıcısı oldu.

Bugünlerde sosyal medyanın var olmadığı bir dünyayı hayal etmek pek çok kişi için zor olsa da özellikle ‘sosyal medyanın henüz var olmadığı’ dönemde ünlü olmuş pek çok oyuncu, Instagram, Twitter gibi platformlara yeni yeni giriş yapıyor.

Sinema tarihinin en ikonik film serilerinden Harry Potter’da Ron Weasley karakterine hayat veren Rupert Grint de Instagram’a yeni giriş yapan oyunculardan biri ve Grint, Instagram hesabını açar açmaz ilk rekorunu kırdı.

Instagram hesabını açtıktan yalnızca 4 saat 1 dakika sonra 1 milyon takipçiye ulaşan 32 yaşındaki İngiliz oyuncu, Instagram’ın en hızlı 1 milyon takipçiye ulaşan kullanıcısı oldu. Rupert Grint’ten önce ise rekor, 4 saat 44 dakika ile Sir David Attenborough’a aitti.

Rupert Grint’in Instagram’daki ilk gönderisi, henüz altı aylık olan kızı Wednesday G. Grint ile fotoğrafı oldu. Söz konusu fotoğraf şu ana kadar 2,7 milyonun üzerinde beğeni almış durumda ve Grint’in takipçi sayısı da an itibarıyla 2,9 milyon seviyesinde.

İlk gönderisinin açıklamasında tüm Instagram kullanıcılarını selamlayan Rupert Grint, “Merhaba Instagram… Sadece 10 yıl geciktim ama artık buradayım. Grint, Gram’da! Hepinizi Wednesday G. Grint ile tanıştırmak için buradayım. Hoşça kalın.” ifadelerini kullandı.