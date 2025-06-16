Fakir, Vatan Bilgisayar, Teknosa ve MediaMarkt'in yer aldığı Rekabet Kurumu soruşturmasında Teknosa'ya ceza verildiği açıklandı.

Fakir, Vatan Bilgisayar, Teknosa ve MediaMarkt gibi ülkemizdeki teknoloji devlerini kapsayan soruşturmayla ilgili olarak Rekabet Kurumu kararı bugün açıklandı.

Rekabet Kurumunun 20.02.2025 tarihli Fakir aracılığıyla Vatan Bilgisayar ,Teknosa ve MediaMarkt arasında dolaylı bilgi değişimi gerçekleştirilmesi suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmanın Teknosa bakımından uzlaşma usulü ile sonuçlandığı açıklandı.

Teknosa'ya 17 milyon TL ceza verildi

Soruşturma kapsamında Teknosa'nın, rakipleriyle “topla-dağıt” karteli niteliğinde dolaylı yoldan bilgi değişimi yaptığı tespit edildi. Bu eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği belirlenen Teknosa, ihlali kabul ederek uzlaşma talep etti.

Teknosa’ya takdir edilen idari para cezasında %25 indirim uygulayan Rekabet Kurumu, firmaya yaklaşık 17 milyon TL para cezası verilmesine karar vererek Teknosa bakımından soruşturmayı sonlandırdı. Soruşturma diğer markalar üzerinden devam edecek.