Fakir, Vatan Bilgisayar, Teknosa ve MediaMarkt'in yer aldığı Rekabet Kurumu soruşturmasında Vatan Bilgisayar'a da ceza verildiği açıklandı.

Fakir, Vatan Bilgisayar, Teknosa ve MediaMarkt gibi ülkemizdeki teknoloji devlerini kapsayan soruşturmayla ilgili olarak Rekabet Kurumu geçtiğimiz günlerde Teknosa yönünden soruşturmasını tamamlamış ve Teknosa'ya 17 milyon TL ceza kesildiğini açıklamıştı.

Bahsi geçen firmalar arasında rekabete aykırı şekilde dolaylı bilgi paylaşımı yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Rekabet Kurumu bugün de Vatan Bilgisayar hakkındaki kararını açıkladı.

Vatan Bilgisayar'a 21 milyon TL ceza

Yapılan inceleme sonucunda Vatan Bilgisayar’ın, rakipleriyle birlikte hareket ederek “topla-dağıt karteli”nin bir parçası olduğu ve bu nedenle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği belirlendi.

Vatan Bilgisayar'ın soruşturma sürecinde diğer soruşturma tarafları gibi uzlaşma yolunu tercih ettiği belirtilirken, verilecek olan idari para cezasında %25 indirim uygulandı ve şirkete yaklaşık 21 milyon TL ceza verildi. Böylece soruşturma, Teknosa'nın ardından Vatan Bilgisayar için de sonlanmış oldu.