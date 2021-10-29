Rekabet Kurumu, zincir marketlere yönelik soruşturmasını tamamladı. Kurum tarafından yapılan açıklamalarda, eş zamanlı fiyat artışı ve kartel oluşturma iddialarının doğru olduğu ifade edildi. Rekabet Kurumu, 5 zincir market ile 1 tedarikçiye toplamda 2,6 milyar TL idari para cezası kesti.

Uzun zamandır gündemi meşgul eden zincir marketler meselesinde nihayet sona gelindi. Rekabet Kurumu, geçtiğimiz günlerde sözlü savunmalarını aldığı zincir marketlerle ilgili nihai kararını verdi. "Perakende Gıda ve Temizlik Ürünleri Ticareti ile İştigal Eden Zincir Marketler ile Bunların Tedarikçileri Konumunda Olan Üretici ve Toptancı Seviyesindeki Teşebbüsler ve 1 Dernek Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması" başlıklı bir rapor yayınlayan kurum, zincir marketlere rekor düzeyde ceza kesti.

Rekabet Kurumu'nun hazırladığı rapora göre zincir marketler, birbirleriyle ve tedarikçi şirketlerle iş birliği yaparak, eş zamanlı fiyat artışı yaptılar. Ayrıca daha önce gündeme getirilen kartel oluşturma iddiasının da gerçek olduğu belirtiliyor. Usulsüzlüklerle suçlanan zincir marketler ile tedarikçilere, toplamda 2,6 milyar TL para cezası verildi.

İşte zincir marketlere verilen idari para cezaları

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre zincir marketlere verilen para cezası şöyle:

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’ye 958.129.194,39 TL

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’ye 142.469.772,07 TL

Migros Ticaret A.Ş.’ye 517.672.762,75 TL

Şok Marketler Ticaret A.Ş.’ye 384.369.037,15 TL

(A101) Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye 646.582.329,39 TL

Bu zincir marketlere ek olarak, yağ üretimi yapan Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.’ye iki farklı madde üzerinden ceza verildi. Bu cezalardan ilki 22.210.998,63 TL olarak kayıtlara geçerken, diğeri ise 11.105.499,32 TL oldu. Böylelikle Savola Gıda'ya verilen toplam para cezası 33.316.497,95 TL'ye ulaştı.

Rekabet Kurumu, 5 zincir market ile bir tedarikçiye rekor para cezası kesmiş olsa da soruşturma kapsamında suçsuz olduğu anlaşılan bazı şirketler de vardı. Rekabet Kurumu, o şirketleri şöyle açıkladı;

Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.

Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.

Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.

Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. A.Ş.

Karizma Beşler Et Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.

Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş

Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.

Katmer Un İrmik San. ve Tic. A.Ş.

Evpaş Evyap Paz. ve Tic. A.Ş.

Colgate-Palmolive Temizlik Ürün. San. ve Tic. A.Ş.

Beypi Beypazarı Tar. Ür. Paz. San. Tic. A.Ş.

Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.

Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.

Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.

Nivea Beiersdorf Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.

Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

Eczacıbaşı Tüketim Ürün. San. ve Tic. A.Ş.

Dalan Kimya End. A.Ş.

Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.

Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.

Rekabet Kurumu'nun hazırladığı rapora buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.