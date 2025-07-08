Reklam Kurulu, Google'a para cezası kesti. Bu cezanın nedeni, YouTube'daki uygulamalardı. Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemelere göre YouTube Premium konusunda yanıltıcı ve yönlendirici davranıldı.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan ve tüketicilere gösterilen reklamlardaki usulsüzlükleri inceleyen Reklam Kurulu, ABD merkezli teknoloji devi Google'a ceza kesti. Bu cezanın nedeni, Google'a ait olan çevrim içi video platformu YouTube'daki uygulamalardı. Gelin hep birlikte Reklam Kurulu'nun kestiği ceza tutarına ve detaylara yakından bakalım.

15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen Reklam Kurulu toplantısında yapılan incelemelere göre YouTube, Premium abonelikler için yanıltıcı davranıyordu. YouTube Premium'u bilirsiniz; ilk kez abone olacak kullanıcılar, ilk ay deneme sürecinden yararlanırlar. İlk ayın sonunda da faturalandırma yapılır ve YouTube Premium aboneliği resmî olarak başlar. İşte Reklam Kurulu, YouTube'un Premium abonelik sayfasında kullanılan "ilk ay ücretsiz" gibi ibarelerin aslında yanıltıcı olduğunu tespit etti.

"Bireysel" seçeneğinin önceden seçilmiş olması da hatalı bulundu!

Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede YouTube Premium sayfasındaki tek sorunun ilk ay ücretsiz ibaresi olmadığı tespit edildi. Reklam Kurulu'na göre YouTube Premium satın almak isteyen kullanıcılar, ilgili sayfaya giriş yaptıkları zaman doğrudan "Bireysel" paketin seçili olduğunu görüyorlardı. Reklam Kurulu, bu uygulamanın tüketiciyi yönlendirmeye yönelik bir hamle olduğuna karar verdi. Hâl böyle olunca da idari para cezasına hükmedildi.

Reklam Kurulu'nun yayımladığı bültene göre Google, YouTube Premium'daki uygulamaları nedeniyle 863 bin 580 TL para cezası ödeyecek. Özellikle de Rekabet Kurumu tarafından daha önce kesilen cezaları hatırlayacak olursak Google, bu cezayı çok fazla dert etmeyecek diyebiliriz.