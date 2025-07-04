Spotify'a yönelik bugün Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun yaptığı açıklamaların ardından Rekabet Kurumu inceleme başlattığını duyurdu.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz saatlerde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Spotify'da yer alan çalma listelerinin isimleriyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Şimdi ise Spotify'a inceleme başlatıldığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı ve Hz.Muhammed'i hedef alan oynatma listelerine dikkat çeken Batuhan Mumcu, adli sürecin başlatılması gerektiğini belirtirken yetkili kurumları göreve davet ettiğini söylemişti.

Spotify'a inceleme başlatıldı

Şimdi ise Rekabet Kurulu tarafından Spotify hakkında Türkiye'de uyguladığı stratejiler ve politikaların 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla inceleme başlatıldı.

Açıklamaya göre inceleme süresince Spotify'ın rakiplerinin ve müzik içeriğine yönelik hak sahiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıp zorlaştırmadığı ve Spotify’da yer alan sanatçılar arasında platformda görünürlük gibi çeşitli yönlerden ayrımcılık yapıp yapmadığı incelenecek.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun açıklamaları:

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