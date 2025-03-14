Her yerimiz reklam, her yerimiz algı. Büyük markalar, ürünlerini aklımıza kazımak için her türlü yoldan hayatımızdalar. Peki bu işe ne kadar para harcıyorlar?

Devasa bütçelerin konuşulduğu reklam sektörü, her geçen yıl büyümeye devam ederken 2024’te şirketler 1 trilyon doları aşan harcamalar yaptı.

Peki, bu devasa bütçelerin arkasındaki isimler kimler?

Küresel reklam harcamalarının yükselişi

2024’te dünya genelinde reklam harcamaları %10,5 artarak 1,07 trilyon doları geçti. Dijital reklamcılık, toplam harcamaların %70’ini oluşturarak sektördeki en büyük payı aldı.

2025 için beklenen artış oranı ise yüzde 7,2. 2026’ya kadar da toplam reklam yatırımlarının 1,23 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Geleneksel reklamcılık hâlâ etkili olsa da markalar artık daha çok dijital platformları tercih ediyor. Özellikle perakende medya ve video reklamcılığı, şirketlerin en çok yatırım yaptığı alanlar arasında.

Peki en çok reklam harcaması yapan şirketler hangileri?

Amazon - 20,3 milyar dolar

L'Oréal – 14 milyar euro

Alibaba – 12 milyar euro

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton – 11,284 milyar dolar

PDD Holdings (Pinduoduo ve Temu platformlarının sahibi) - 10,8 milyar dolar

Procter & Gamble (P&G) – 9,6 milyar dolar

Alphabet (Google) – 8,7 milyar dolar

Unilever – 8,5 milyar dolar

Walmart – 4,4 milyar dolar

Meta (Facebook, Instagram) – 2,06 milyar dolar

Adobe – 970 milyon dolar

Apple – 775 milyon dolar

State Farm - 668,6 milyon dolar

Türkiye’de reklam harcamaları

Türkiye’de de reklam sektörü büyük bir büyüme gösterdi. 2024’ün ilk 6 ayında, toplam reklam ve medya yatırımları 111,78 milyar TL’ye ulaştı.

Dijital medya ise toplam medya yatırımlarının %71,2’sini oluşturarak en büyük payı aldı. TV reklamları hâlâ güçlü olsa da YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlar hızla yükselmeye devam ediyor.

Reklam stratejilerindeki değişimler

Şirketler, tüketicilere ulaşmak için artık sadece geleneksel yöntemleri değil, yenilikçi ve hedefli reklam stratejilerini kullanıyor. 2024’te öne çıkan reklam trendleri şunlar oldu:

Kısa video reklamları: TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi formatlar, markaların genç kitlelere ulaşmasını sağladı.

TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi formatlar, markaların genç kitlelere ulaşmasını sağladı. Kişiselleştirilmiş reklamlar: Büyük veri ve yapay zekâ kullanılarak, tüketicilere daha hedeflenmiş reklamlar sunulmaya başlandı.

Büyük veri ve yapay zekâ kullanılarak, tüketicilere daha hedeflenmiş reklamlar sunulmaya başlandı. Marka iş birlikleri: Influencer ve ünlülerle yapılan iş birlikleri, markaların geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

Influencer ve ünlülerle yapılan iş birlikleri, markaların geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Sürdürülebilirlik temalı kampanyalar: Özellikle genç neslin ilgisini çeken çevre dostu ve sosyal sorumluluk projeleri, markalar için önemli hâle geldi.

Özetle; reklam dünyası, sürekli değişen dinamikleriyle markaların tüketicilere ulaşmasında kritik bir rol oynuyor. 2024’te en fazla reklam harcaması yapan şirketler, dijitalleşme ve hedefli reklamlarla büyük kitlelere ulaştı.

Gelecek yıllarda da reklamcılığın, yapay zekâ ve veri analitiği gibi teknolojilerle daha da kişiselleştirilmiş hâle gelmesi bekleniyor.

Reklam dünyasından ilgi çekici örnekler: