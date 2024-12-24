Her yıl olduğu gibi, 2024 yılında da reklam dünyasında yaratıcılığın sınırlarını zorlayan, izleyenleri büyüleyen ve ilham veren çalışmalarla karşı karşıya kaldık.
Gelin geçirdiğimiz koca bir yılda dünya çapında hangi reklamlar başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmiş bir bakalım.
Apple ile başlayalım.
Heineken'in "Boring Phone" (Sıkıcı Telefon) isimli reklam filmi de en çok ses getirenler arasındaydı.
Olimpiyat oyunlarındaki başarısıyla dikkat çeken Simone Biles'ın rol aldığı Powerade tarafından hayata geçirilen reklam filmi de çok ilgi çekmişti.
Beyonce'nin turnesi 2024 yılına damga vururken Levis ve Beyonce iş birliğinden doğan bu reklam filmi de en beğenilen reklamlar arasında yer aldı.
Spotify'ın "Spreadbeats" isimli bu reklam filmi de 2024 favorileri arasında yer aldı.
Jeremy Allen White'ın rol aldığı Calvin Klein reklamı da şüphesiz ki 2024'ün en başarılı reklam filmleri arasında!
Sizin en beğendiğiniz hangisi oldu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!
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