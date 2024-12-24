2024 Yılında Reklamcılık Dünyasına Damga Vuran En Başarılı Reklamlar

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2024 Yılında Reklamcılık Dünyasına Damga Vuran En Başarılı Reklamlar
2024 yılını, birçok açıdan başarılı ve yaratıcı işlerin kendini gösterdiği bir yıl olarak geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bu açıdan reklamcılık alanı da hiç geri kalmadı tabii. 2024 yılında reklam dünyasında yer alan en başarılı işlere gelin birlikte göz atalım.

Her yıl olduğu gibi, 2024 yılında da reklam dünyasında yaratıcılığın sınırlarını zorlayan, izleyenleri büyüleyen ve ilham veren çalışmalarla karşı karşıya kaldık.

Gelin geçirdiğimiz koca bir yılda dünya çapında hangi reklamlar başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmiş bir bakalım.

Apple ile başlayalım.

Heineken'in "Boring Phone" (Sıkıcı Telefon) isimli reklam filmi de en çok ses getirenler arasındaydı.

Olimpiyat oyunlarındaki başarısıyla dikkat çeken Simone Biles'ın rol aldığı Powerade tarafından hayata geçirilen reklam filmi de çok ilgi çekmişti.

Beyonce'nin turnesi 2024 yılına damga vururken Levis ve Beyonce iş birliğinden doğan bu reklam filmi de en beğenilen reklamlar arasında yer aldı.

Spotify'ın "Spreadbeats" isimli bu reklam filmi de 2024 favorileri arasında yer aldı.

Jeremy Allen White'ın rol aldığı Calvin Klein reklamı da şüphesiz ki 2024'ün en başarılı reklam filmleri arasında!

Sizin en beğendiğiniz hangisi oldu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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