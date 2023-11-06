Bazı reklamlar var ki yaratıcılıkta sınır tanımayıp zekâyı öne çıkarıyor ve benzersiz oluşumlarla akıllarda kalıcı hâle geliyor. Klasik reklam afişlerinin yavanlığını bırakıp hayal gücünün sınırlarını zorlayan ve sanatı ustalıkla kullanarak müşterileri cezbeden kampanyalardan bazılarını derledik.

Yeni nesil reklam tasarımcılığında öne çıkan gerilla pazarlama tekniğinden, sadece kelimelerin gücünü kullanarak fark yaratan tasarımlara kadar birçok örnek karşımıza çıkıyor.

Reklam ajanslarını içten içe tebrik ettiğimiz, “Bu da nasıl aklına geldi?” dediğimiz örneklere yakından bakalım.

Samsung kulaklıklarındaki aktif gürültüyü engelleme özelliği

Samsung kulakları ile bebek sesleri bile bazen bir operaya dönüşebilir. Samsung, bu serisini köpek sürüsü sesinden konser sesine, karnaval sesinden musiki sesine kadar farklı tasarımlarla pekiştirmiş.

Bırakın tadı olması gerektiği gibi olsun.

Glad, yiyeceklerin streç film ile sarılmaması sonucunda olabilecekleri oldukça başarılı bir şekilde anlatmış. Hem basit hem etkileyici reklam tasarımına örnek gösterilebilecek türden.

Bir hata her şeyi mahvedebilir.

Uno oyununun kuralları için farklı bir bakış açısı olmuş. Yaratıcılıkta "vay be" diyeceğimiz tasarımlar arasında yerini aldı.

Gerçek renkleri yansıtan kalemler

Faber-Castell, “True Color” adını verdiği renkli kalemlerini tanıtmak için yaratıcı afişler hazırlamış. Bu reklamlar ile de kalemlerin gerçek renklere ne kadar yakın olduğu göz alıcı şekilde görülüyor. Basit fikir, harika uygulama!

BMW Golfsport ile mükemmel sürüş

Reklamdan etkilenmek için golf bilmeye gerek yok. Araba tutkunlarının oldukça ilgisini çekecek bir detayla sade tasarım sunan bu reklam, BMW'nin düşünülmüş reklamları arasına giriyor.

LEGO, birçok reklamını ince eleyip sık dokuyor.

LEGO, hayal gücünü kullanmakla kalmamış bir de bunu ürünlerine yansıtmış. Gördüklerimizin ötesindeki dünyayı yaratmak adına LEGO her zaman olduğu gibi yine yaratıcı bir reklam çalışması düşünmüş.

Kızılay, sadece bir cümle ile reklam nasıl yapılır göstermiş.

Kızılay'ın Raid ile iş birliğinden sonra mı bu metin akıllara geldi yoksa önce metni buldular sonra mı iş birliği ayarladılar bilemeyiz ama ince bir fikir olduğu ortada.

Sataşma usulü reklamlara, Puma da eklendi.

Kimin üstün olduğunu göstermek isteyen Puma, hedefine Adidas'ı almış. Bu sataşmalı reklam kampanyalarının tadı da bir başka oluyor.

Görünce hemen bi kremlenme isteğiniz gelmiyor mu?

Hadi "Çatlaklara iyi gelir." diye düşündünüz de bu nasıl aklınıza geldi sevgili reklam ajansı. Gerçekten akıllarda yer edecek bir reklam çalışması olmuş.

Şapkanın görünüş üzerindeki etkisine farklı bir bakış açısı.

Şapka firması Hut Weber, bir şapka ile nasıl değişilebileceğini vurgulayan reklam tasarlamış. Bu reklam, Charlie Chaplin ile H*tler'in birbirinden ayrılan özelliklerinin sadece şapka olduğu fikri ortaya çıktığı için birçok kişinin de tepkisine neden oldu.

Bakanın bir daha bakması gerektiği reklam tasarımı

İlk bakışta iki kişinin öpüştüğü bir reklam afişi görüyorsanız bir daha bakın. Çünkü görselde sadece burgeri yemek üzere olan birisi var. McDonald's, Sevgililer Günü'nde kullandığı bu tasarımı, "İster bekar ister çift olun, her zaman gelip McDonald's'ın tadını çıkarabilirsiniz." sloganı ile paylaştı.

Hulk'ın bile bazen yara bandına ihtiyacı var.

Band-Aid yara bandı firması, abartılı ve zekice mizah anlayışını bir araya getirmiş. Herkesin yara bandına ihtiyacı olduğunu vurgulamanın yanı sıra esnek ve güçlü bir yara bandı ürettiklerini de açıkça gösteriyor.

Uçsuz bucaksız bir dünya olan reklam tasarımlarından bazılarını bir araya getirdiğimiz bu içerikte siz en çok hangisini beğendiniz?