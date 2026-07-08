Samsung CEO'su, yapay zekânın artık yalnızca daha akıllı cevaplar veren bir teknoloji olmaktan çıkıp kullanıcıyı anlayan, güven veren ve cihazlar arasında doğal şekilde çalışan bir deneyime dönüşeceğini söyledi. Peki Samsung bu yeni dönemi nasıl tarif ediyor?

Yapay zekâ denince aklımıza genellikle sorularımıza hızlı cevap veren sohbet botları ya da fotoğrafları düzenleyen araçlar geliyor. Ancak Samsung’a göre asıl büyük dönüşüm henüz yeni başlıyor. Samsung Electronics CEO’su ve Başkanı TM Roh, yapay zekânın geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Roh’un mesajı oldukça net: Geleceğin yapay zekâsı sadece daha güçlü olmakla yetinmeyecek, kullanıcıyı gerçekten anlayacak. Yani mesele artık yalnızca “en akıllı özellik kimde?” sorusu değil. Asıl önemli olan, bu teknolojinin günlük hayatımıza fark ettirmeden karışması ve ihtiyaç duyduğumuz anda güvenilir destek sunması.

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Yeni dönem kullanıcıyı anlayan sistemlerle gelecek

TM Roh’a göre yapay zekâ şimdiye kadar daha çok verilen komutlara yanıt veren bir teknoloji olarak gelişti. Ancak bundan sonraki aşamada, kullanıcı adına harekete geçebilen ve ihtiyaçları önceden anlayabilen sistemler öne çıkacak. Bu yaklaşım teknoloji dünyasında “agentic AI” olarak adlandırılıyor.

Bunu daha basit anlatmak gerekirse yapay zekâ, sadece “bana bunu söyle” dediğimizde çalışan bir araç olmaktan çıkacak. Bunun yerine alışkanlıklarımızı, cihazlarımızı ve o anki ihtiyacımızı daha iyi anlayan bir yardımcıya dönüşecek. Samsung’a göre gerçek değişim de tam olarak burada başlayacak.

Samsung ekosistemi bu işin merkezinde duruyor

Samsung’un yapay zekâ vizyonunda tek bir cihazdan çok daha fazlası var. Akıllı telefonlar, tabletler, saatler, televizyonlar ve akıllı ev ürünleri birbirleriyle daha uyumlu çalıştığında yapay zekâ da çok daha anlamlı hâle geliyor. Roh, bu nedenle açık ekosistemlerin yeni dönemin temel parçalarından biri olacağını söylüyor.

Yani gelecekte yapay zekâ yalnızca telefonunuzdaki bir özellik gibi davranmayabilir. Saatinizden, televizyonunuzdan ya da evinizdeki bağlı cihazlardan gelen bilgiler bir araya gelerek size daha doğru zamanda daha doğru öneriler sunabilir. Samsung’un uzun süredir SmartThings gibi platformlara yatırım yapmasının nedeni de bu.

Güven olmadan kişisel yapay zekâ mümkün değil

Yapay zekâ kişiselleştikçe doğal olarak akıllara önemli bir soru geliyor: Verilerimiz ne kadar güvende olacak? TM Roh da açıklamasında bu noktaya özellikle dikkat çekiyor. Ona göre kullanıcıların, yapay zekânın kendileri için ne yaptığını bilmesi ve kişisel verileri üzerinde kontrol sahibi olması gerekiyor.

Samsung bu noktada Knox gibi güvenlik çözümlerini öne çıkarıyor. Şirketin yaklaşımına göre en hassas verilerin cihaz üzerinde korunması, yeni yapay zekâ deneyimlerinin temel şartlarından biri olacak. Kısacası Samsung, yapay zekâyı daha kişisel hâle getirirken güven tarafını da merkeze koymak istiyor.