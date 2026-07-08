20 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi Telefonlar: 2026 Güncel Öneriler

20 bin TL bütçeyle alınabilecek en iyi telefon modellerini performans, kamera, batarya ve fiyat-performans açısından değerlendirdik.

20 bin TL seviyesinde telefon arayanlar için artık seçenekler oldukça geniş. Bu bütçeyle güçlü işlemciler, başarılı kameralar ve uzun pil ömrü sunan modeller arasında seçim yapmak mümkün. Ancak her telefon aynı kullanıcıya hitap etmiyor. Kimisi oyun performansıyla öne çıkarken, kimisi kamera yetenekleri veya uzun kullanım ömrüyle dikkat çekiyor. Bu nedenle satın alma kararı vermeden önce ihtiyaçları doğru belirlemek büyük önem taşıyor.

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Biz de bu içerikte 20 bin TL bütçeyle tercih edilebilecek en iyi telefonları, öne çıkan özellikleriyle birlikte incelemeye karar verdik. Hazırsanız listemizin ilk sırasıyla başlayalım.

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Samsung Galaxy A36

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6.7 inç Super AMOLED ekran

120 Hz yenileme hızı

Snapdragon 6 Gen 3 işlemci

50 MP ana kamera

5.000 mAh batarya

45W hızlı şarj desteği

IP67 su ve toz dayanıklılığı

Samsung Galaxy A36, uzun yazılım desteği ve dengeli donanımıyla dikkat çekiyor. Günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunan cihaz, kaliteli ekranı ve başarılı kamera performansıyla öne çıkıyor.

TECNO Camon 40

6.78 inç AMOLED ekran

120 Hz yenileme hızı

MediaTek Helio G100 Ultimate işlemci

50 MP OIS destekli ana kamera

32 MP ön kamera

5.200 mAh batarya

45W hızlı şarj desteği

TECNO Camon 40 özellikle kamera tarafında iddialı bir model olarak öne çıkıyor. Sosyal medya için sık fotoğraf ve video çeken kullanıcılar, cihazın kamera performansından memnun kalabilir.

Tecno Camon 40 Pro 5G

6.78 inç AMOLED ekran

144 Hz yenileme hızı

MediaTek Dimensity 7300 Ultimate işlemci

50 MP OIS destekli ana kamera

8 MP ultra geniş açı kamera

50 MP otomatik odaklamalı ön kamera

5.200 mAh batarya

45W hızlı şarj desteği

IP68/IP69 su ve toz dayanıklılığı

Android 15 tabanlı HiOS 15

TECNO Camon 40 Pro 5G, güçlü donanımı ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. 144 Hz AMOLED ekranı akıcı bir kullanım sunarken, Dimensity 7300 Ultimate işlemcisi günlük kullanım ve oyunlarda başarılı performans sağlıyor.

POCO X7 Pro

6.67 inç AMOLED ekran

120 Hz yenileme hızı

MediaTek Dimensity 8400 Ultra işlemci

50 MP ana kamera

6.000 mAh batarya

90W hızlı şarj desteği

Stereo hoparlör sistemi

POCO X7 Pro, performans odaklı kullanıcılar için listenin en güçlü seçeneklerinden biri. Güçlü işlemcisi sayesinde oyunlarda ve yoğun uygulama kullanımında yüksek performans sunarken, büyük bataryası sayesinde uzun kullanım süreleri sağlıyor.

Redmi Note 15 Pro

6.83 inç AMOLED ekran

120 Hz yenileme hızı

MediaTek Dimensity 7400 Ultra işlemci

200 MP ana kamera

6.580 mAh batarya

45W hızlı şarj desteği

IP68/IP69 su ve toz dayanıklılığı

8 GB RAM + 256 GB depolama seçeneği

Redmi Note 15 Pro, özellikle büyük bataryası ve yüksek çözünürlüklü kamerasıyla dikkat çekiyor. 200 MP ana kamera sayesinde detaylı fotoğraflar çekebilen cihaz, günlük kullanımda uzun pil ömrü sunmasıyla öne çıkıyor. Büyük AMOLED ekranı video izleme ve sosyal medya deneyimini daha keyifli hale getirirken, Dimensity 7400 Ultra işlemcisi de günlük kullanım ve oyun performansı konusunda yeterli bir deneyim sağlıyor

Peki sizin de bu listede olmalıydı dediğiniz bir akıllı telefon var mı?