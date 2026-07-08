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20 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi Telefonlar: 2026 Güncel Öneriler

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20 bin TL bütçeyle alınabilecek en iyi telefon modellerini performans, kamera, batarya ve fiyat-performans açısından değerlendirdik.

20 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi Telefonlar: 2026 Güncel Öneriler
Deniz Şen Deniz Şen /

20 bin TL seviyesinde telefon arayanlar için artık seçenekler oldukça geniş. Bu bütçeyle güçlü işlemciler, başarılı kameralar ve uzun pil ömrü sunan modeller arasında seçim yapmak mümkün. Ancak her telefon aynı kullanıcıya hitap etmiyor. Kimisi oyun performansıyla öne çıkarken, kimisi kamera yetenekleri veya uzun kullanım ömrüyle dikkat çekiyor. Bu nedenle satın alma kararı vermeden önce ihtiyaçları doğru belirlemek büyük önem taşıyor.

Biz de bu içerikte 20 bin TL bütçeyle tercih edilebilecek en iyi telefonları, öne çıkan özellikleriyle birlikte incelemeye karar verdik. Hazırsanız listemizin ilk sırasıyla başlayalım.

İçerikten Görseller

20 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi Telefonlar: 2026 Güncel Öneriler
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Samsung Galaxy A36

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  • 6.7 inç Super AMOLED ekran
  • 120 Hz yenileme hızı
  • Snapdragon 6 Gen 3 işlemci
  • 50 MP ana kamera
  • 5.000 mAh batarya
  • 45W hızlı şarj desteği
  • IP67 su ve toz dayanıklılığı

Samsung Galaxy A36, uzun yazılım desteği ve dengeli donanımıyla dikkat çekiyor. Günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunan cihaz, kaliteli ekranı ve başarılı kamera performansıyla öne çıkıyor.

TECNO Camon 40

2

  • 6.78 inç AMOLED ekran
  • 120 Hz yenileme hızı
  • MediaTek Helio G100 Ultimate işlemci
  • 50 MP OIS destekli ana kamera
  • 32 MP ön kamera
  • 5.200 mAh batarya
  • 45W hızlı şarj desteği

TECNO Camon 40 özellikle kamera tarafında iddialı bir model olarak öne çıkıyor. Sosyal medya için sık fotoğraf ve video çeken kullanıcılar, cihazın kamera performansından memnun kalabilir.

Tecno Camon 40 Pro 5G

3

  • 6.78 inç AMOLED ekran
  • 144 Hz yenileme hızı
  • MediaTek Dimensity 7300 Ultimate işlemci
  • 50 MP OIS destekli ana kamera
  • 8 MP ultra geniş açı kamera
  • 50 MP otomatik odaklamalı ön kamera
  • 5.200 mAh batarya
  • 45W hızlı şarj desteği
  • IP68/IP69 su ve toz dayanıklılığı
  • Android 15 tabanlı HiOS 15

TECNO Camon 40 Pro 5G, güçlü donanımı ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. 144 Hz AMOLED ekranı akıcı bir kullanım sunarken, Dimensity 7300 Ultimate işlemcisi günlük kullanım ve oyunlarda başarılı performans sağlıyor.

POCO X7 Pro

4

  • 6.67 inç AMOLED ekran
  • 120 Hz yenileme hızı
  • MediaTek Dimensity 8400 Ultra işlemci
  • 50 MP ana kamera
  • 6.000 mAh batarya
  • 90W hızlı şarj desteği
  • Stereo hoparlör sistemi

POCO X7 Pro, performans odaklı kullanıcılar için listenin en güçlü seçeneklerinden biri. Güçlü işlemcisi sayesinde oyunlarda ve yoğun uygulama kullanımında yüksek performans sunarken, büyük bataryası sayesinde uzun kullanım süreleri sağlıyor.

Redmi Note 15 Pro

5

  • 6.83 inç AMOLED ekran
  • 120 Hz yenileme hızı
  • MediaTek Dimensity 7400 Ultra işlemci
  • 200 MP ana kamera
  • 6.580 mAh batarya
  • 45W hızlı şarj desteği
  • IP68/IP69 su ve toz dayanıklılığı
  • 8 GB RAM + 256 GB depolama seçeneği

Redmi Note 15 Pro, özellikle büyük bataryası ve yüksek çözünürlüklü kamerasıyla dikkat çekiyor. 200 MP ana kamera sayesinde detaylı fotoğraflar çekebilen cihaz, günlük kullanımda uzun pil ömrü sunmasıyla öne çıkıyor. Büyük AMOLED ekranı video izleme ve sosyal medya deneyimini daha keyifli hale getirirken, Dimensity 7400 Ultra işlemcisi de günlük kullanım ve oyun performansı konusunda yeterli bir deneyim sağlıyor

Peki sizin de bu listede olmalıydı dediğiniz bir akıllı telefon var mı?

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