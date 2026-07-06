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800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

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2. elde otomatik vitesli, 800 bin TL bütçeyle alınabilecek en iyi otomatik otomobilleri sizin için listeledik. Listemizi oluştururken modellerin motor seçenekleri, şanzıman yapıları ve kronik sorunlarından da bahsettik.

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller
Deniz Şen Deniz Şen /

Bugün 2. elde bir otomobil bakıyorsanız en büyük beklenti genellikle düşük arıza oranına sahip, uygun fiyatlı modeller oluyor. Özellikle otomatik vitesli araçlarda motor kadar şanzıman yapısı da satın alma kararını doğrudan etkiliyor. Çünkü yanlış tercih edilen bir otomatik şanzıman, ilerleyen dönemde yüksek bakım ve onarım maliyetleriyle karşılaşmanıza neden olabiliyor.

800 bin TL seviyesindeki bütçelerde ise seçenekler hâlâ oldukça geniş. Ancak bazı araçlar yakıt ekonomisiyle öne çıkarken, bazıları dayanıklı motor ve şanzıman kombinasyonlarıyla öne çıkıyor. Biz de size yardımcı olmak adına 800 bin TL'ye kadar alınabilecek en mantıklı otomatik otomobilleri bir araya getirdik. Gelin şimdi listemizin birinci sırasıyla başlayalım.

İçerikten Görseller

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller
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Honda Civic FD6 1.6 i-VTEC (2007-2011)

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İkinci el piyasasında en güvenilir otomobillerinden biri olarak kabul edilen Civic FD6, geniş iç hacmi, sağlam motoru ve yüksek dayanıklılığı sayesinde yıllardır değerini korumayı başarıyor. Bu modeldeki 1.6 litrelik atmosferik i-VTEC motor ve tork konvertörlü tam otomatik şanzıman kombinasyonu oldukça başarılı. Ayrıca motorun LPG uyumu sayesinde yakıt maliyetlerini de düşürebiliyor.

FD6'nın fiyatları aracın temizliğine, bakım geçmişine ve kaporta durumuna göre 600-900 bin TL arasında değişiyor.

Toyota Corolla 1.6 Multidrive S (2010-2013)

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Toyota Corolla, dayanıklılık denildiğinde akla gelen ilk modeller arasında yer alıyor. Özellikle düzenli bakılmış örnekleri yüksek kilometrelerde bile güven vermeye devam ediyor. 1.6 litrelik benzinli motorla birlikte sunulan Multidrive S CVT şanzıman, sarsıntısız sürüşü ve düşük arıza riskiyle öne çıkıyor. Performans odaklı bir karakter sunmasa da uzun ömürlü kullanım isteyenler için son derece mantıklı bir tercih.

*Corolla'nın fiyatları aracın temizliğine, bakım geçmişine ve kaporta durumuna göre 500-950 bin TL arasında değişiyor. *

Honda Jazz 1.4 CVT (2009-2014)

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Jazz, dışarıdan küçük görünmesine rağmen oldukça kullanışlı bir iç mekân sunuyor. CVT şanzıman yapısı ve dayanıklı atmosferik motoru sayesinde mekanik açıdan güven veren bir model.

Jazz'ın fiyatları aracın temizliğine, bakım geçmişine ve kaporta durumuna göre 550-950 bin TL arasında değişiyor.

Hyundai i20 1.4 MPI (2014-2018)

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Bütçesini daha yeni model bir araca ayırmak isteyenlerin en sık tercih ettiği modellerden biri Hyundai i20 oluyor. Özellikle 1.4 MPI motorlu otomatik versiyonlar piyasada oldukça rağbet görüyor. Araçta kullanılan 4 ileri tam otomatik şanzıman teknoloji olarak eski görünse de dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Performans beklentisi yüksek olmayan kullanıcılar için düşük riskli ve ekonomik bir seçenek oluşturuyor.

İ20'nin fiyatları aracın temizliğine, bakım geçmişine ve kaporta durumuna göre 450-1.000.000 TL arasında değişiyor.

Kia Rio 1.4 (2015-2019)

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Hyundai i20 ile benzer altyapıyı paylaşan Kia Rio, uygun bakım maliyetleri ve sağlam mekanik yapısıyla öne çıkıyor. Özellikle şehir içi kullanımda pratik bir otomobil arayanlar için mantıklı alternatiflerden biri. 1.4 litrelik atmosferik motor ve tam otomatik şanzıman kombinasyonu uzun yıllardır kendini kanıtlamış durumda.

Rio'nun fiyatları aracın temizliğine, bakım geçmişine ve kaporta durumuna göre 765-1.200 bin TL arasında değişiyor.

Renault Clio 4 1.5 dCi EDC (2016-2019)

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Yıllık kilometresi yüksek olan sürücüler için Clio'nun dizel versiyonları hâlâ önemli bir seçenek olmaya devam ediyor. 1.5 dCi motor ekonomik yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. EDC şanzıman çift kavramalı yapıya sahip. Düzenli bakımları yapılmış araçlarda genel olarak başarılı sonuçlar verse de satın alma öncesinde detaylı ekspertiz yaptırmak önemli.

Clio'nun fiyatları aracın temizliğine, bakım geçmişine ve kaporta durumuna göre 530-1.250 bin TL arasında değişiyor.

Listemizin sonuna geldik.

Burada yer verdiğimiz modeller, ikinci el piyasasındaki ortalama fiyatlar ve genel kullanıcı deneyimleri dikkate alınarak hazırlanmış önerilerden oluşuyor. Araçların kilometresi, hasar geçmişi, donanım seviyesi, bulunduğu şehir ve genel kondisyonu gibi faktörler fiyatların ilanlar arasında değişiklik göstermesine neden olabilir.

Peki siz bu bütçeyle hangi modeli tercih ederdiniz? Listede 'olmalıydı' ve 'olmamalıydı' dediğiniz modeller var mı?

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