Renault’nun Temmuz 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel listesinde Yeni Clio, eski kasa Clio, Captur, Duster, Megane E-Tech Elektrikli, Megane Sedan, Boreal, Austral, Scenic E-Tech Elektrikli ve Rafale yer alıyor. Boreal’de paylaşılan kampanyalı fiyatlar, temmuz ayı listesinin dikkat çeken başlıkları arasında bulunuyor.

Renault, Temmuz 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede markanın benzinli, LPG’li, hibrit ve tamamen elektrikli modelleri bir arada yer alıyor. Yeni Clio ve Clio tarafında şehir otomobili seçenekleri öne çıkarken, Duster, Captur, Boreal, Austral, Scenic E-Tech Elektrikli ve Rafale SUV ağırlıklı ürün gamını oluşturuyor.

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Bu içerikte Renault’nun Temmuz 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatları ve paylaşılan opsiyon bedellerini inceliyoruz. Aşağıdaki özet tabloda markanın güncel tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarını ve varsa kampanyalı fiyat bilgilerini bulabilirsiniz.

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Renault fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı Yeni Clio 1.805.000 TL - Clio 1.750.000 TL - Captur 2.325.000 TL - Duster 1.865.000 TL - Megane E-Tech Elektrikli 2.273.000 TL - Megane Sedan 1.841.000 TL - Boreal 2.970.000 TL 2.860.000 TL Austral 2.699.000 TL - Scenic E-Tech Elektrikli 3.490.000 TL - Rafale 3.748.000 TL -

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Yeni Clio fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzinli evolution plus TCe EDC 115 hp 1.805.000 TL - Benzinli esprit alpine TCe EDC 115 hp 2.035.000 TL -

Yeni Clio, Renault’nun şehir otomobili sınıfındaki güncel temsilcisi olarak benzinli motor ve EDC şanzıman seçeneğiyle listede yer alıyor. Evolution plus ve esprit alpine donanımlarıyla sunulan model, kompakt ölçüler ve günlük kullanım beklentilerini birlikte karşılayan bir seçenek olarak konumlanıyor.

Yeni Clio opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 13.000 TL evolution plus Yedek Lastik 12.000 TL evolution plus Metalik Renk 13.000 TL esprit alpine Yedek Lastik 12.000 TL esprit alpine

Clio fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzinli evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1.750.000 TL -

Clio, Renault ürün gamında şehir içi kullanıma uygun kompakt hatchback seçeneklerinden biri olarak listeleniyor. Evolution donanımı ve X-Tronic şanzımanlı benzinli motoruyla sunulan model, sade versiyon yapısı ve ulaşılabilir konumuyla öne çıkıyor.

Clio opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 13.000 TL evolution Yedek Lastik 12.000 TL evolution

Captur fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzinli Mild Hybrid techno mild hybrid EDC 140 hp 2.325.000 TL -

Captur, Renault’nun kompakt SUV sınıfındaki modellerinden biri olarak yüksek sürüş pozisyonu ve şehir kullanımına uygun boyutları bir araya getiriyor. Temmuz 2026 listesinde mild hybrid motor ve EDC şanzıman kombinasyonuyla tek donanım seçeneği üzerinden sunuluyor.

Captur opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL techno

Duster fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat LPG evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL - Benzinli evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.010.000 TL - Hibrit/LPG evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.805.000 TL - Benzinli techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.080.000 TL - Hibrit techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.570.000 TL - Hibrit/LPG techno hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.840.000 TL -

Duster, Renault’nun SUV karakterli modelleri arasında geniş motor çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. LPG, benzinli, hibrit ve hibrit/LPG seçenekleriyle listelenen model, hem şehir içi kullanım hem de daha çok yönlü ulaşım beklentileri için farklı alternatifler sunuyor.

Duster opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL evolution Yedek Lastik 14.000 TL evolution Modüler Tavan Barı 7.000 TL evolution Sis Farı 3.500 TL evolution Ön ve yan park sensörü 10.000 TL techno Multiview kamera 28.000 TL techno Kör nokta uyarı sistemi 20.000 TL techno Metalik Renk 15.000 TL techno 18" Elmas Kesim Alüminyum Jant 32.000 TL techno 18" Yarı Elmas Kesim Alüminyum Jant 32.000 TL techno Yedek Lastik 14.000 TL techno

Megane E-Tech Elektrikli fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli Techno EV60 220 hp (2025) 2.273.000 TL - Elektrikli Techno EV60 220 hp (2026) 2.386.000 TL - Elektrikli Esprit Alpine EV60 220 hp (2026) 2.486.000 TL -

Megane E-Tech Elektrikli, Renault’nun tamamen elektrikli kompakt modeli olarak ürün gamında ayrı bir konuma sahip. Temmuz 2026 listesinde Techno ve Esprit Alpine donanımlarıyla yer alan modelde, 2025 ve 2026 model yılı fiyatları birlikte paylaşılıyor.

Megane E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Çift Renk Tavan 12.000 TL Techno Koltuk Isıtma Paketi 23.000 TL Techno Metalik Renk 13.000 TL Techno Isıtmalı Direksiyon 7.000 TL Techno 20" Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Jantlar 23.000 TL Techno Çift Renk Tavan 12.000 TL Esprit Alpine Özel Renk 13.000 TL Esprit Alpine Metalik Renk 13.000 TL Esprit Alpine

Megane Sedan fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzinli Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL - Benzinli Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.190.000 TL - Benzinli Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL - Dizel Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL -

Megane Sedan, Renault’nun sedan gövde tipindeki temsilcisi olarak aile kullanımı, günlük ulaşım ve filo tercihleri için listede yer alıyor. Benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunan modelde manuel ve EDC şanzımanlı versiyonlar farklı fiyat seviyeleriyle sunuluyor.

Megane Sedan opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL Touch Yedek Lastik 16.000 TL Touch Eller Serbest Bagaj Kapağı 10.000 TL Icon Adaptif Cruise Control (Stop&Go) 30.000 TL Icon Metalik Renk 15.000 TL Icon Yedek Lastik 16.000 TL Icon Ekran Paketi 21.000 TL Icon Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları 17.000 TL Icon Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 115.000 TL Icon 18" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar 42.000 TL Icon

Boreal fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzinli evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.970.000 TL 2.970.000 TL Benzinli techno Turbo TCe EDC 145 hp 3.010.000 TL 2.990.000 TL Benzinli iconic Turbo TCe EDC 145 hp 3.049.000 TL 2.860.000 TL Hibrit iconic full hybrid E-Tech 160 hp 3.999.000 TL -

Boreal, Renault’nun Temmuz 2026 listesinde SUV karakterli seçenekler arasında yer alıyor. Benzinli Turbo TCe EDC ve full hybrid E-Tech motor seçenekleriyle listelenen modelde evolution, techno ve iconic donanımları bulunuyor. Kampanyalı fiyat bilgisi özellikle benzinli versiyonlarda öne çıkıyor.

Boreal opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 100.000 TL evolution Metalik Renk 15.000 TL evolution Yedek Lastik 15.000 TL evolution Yedek Lastik 15.000 TL techno Metalik Renk 15.000 TL techno Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 100.000 TL techno Siyah Tavan 40.000 TL iconic Metalik Renk 15.000 TL iconic Yedek Lastik 15.000 TL iconic

Austral fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzinli Mild Hybrid techno mild hybrid 160 hp auto 2.699.000 TL - Benzinli Mild Hybrid esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 3.190.000 TL - Hibrit esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp 3.650.000 TL -

Austral, Renault’nun SUV ürün gamında daha üst konumlu seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Mild hybrid ve full hybrid E-Tech motor seçenekleriyle listelenen model, techno ve esprit alpine donanımlarıyla konfor, donanım ve günlük kullanım beklentilerini birlikte hedefliyor.

Austral opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Panoramik Cam Tavan 65.000 TL techno Metalik Renk 17.500 TL techno Yedek Lastik Paketi 21.500 TL techno Çift Renk Tavan 38.000 TL esprit alpine Gelişmiş Park Paketi 61.000 TL esprit alpine Metalik Renk 17.500 TL esprit alpine Harman Kardon Premium Ses Sistemi 69.000 TL esprit alpine Yedek Lastik Paketi 21.500 TL esprit alpine

Scenic E-Tech Elektrikli fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli Esprit Alpine EV87 220 hp 3.490.000 TL -

Scenic E-Tech Elektrikli, Renault’nun tamamen elektrikli aile otomobili yaklaşımını SUV formuyla birleştiren modeli olarak listeleniyor. Esprit Alpine donanımıyla sunulan araç, elektrikli motorlu ve geniş kullanım alanına sahip bir Renault modeli arayanlara hitap ediyor.

Scenic E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL Esprit Alpine Çift Renk Tavan 16.500 TL Esprit Alpine

Rafale fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Hibrit esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp 3.748.000 TL -

Rafale, Renault’nun hibrit motorlu üst segment SUV seçeneklerinden biri olarak Temmuz 2026 listesinde yer alıyor. Esprit alpine donanımı ve full hybrid E-Tech motoruyla sunulan model, tasarım odaklı gövde yapısı ve yüksek donanım seviyesiyle konumlanıyor.

Rafale opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.000 TL Esprit Alpine

Kaynak: Renault Türkiye