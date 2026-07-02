Renault, Temmuz 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede markanın benzinli, LPG’li, hibrit ve tamamen elektrikli modelleri bir arada yer alıyor. Yeni Clio ve Clio tarafında şehir otomobili seçenekleri öne çıkarken, Duster, Captur, Boreal, Austral, Scenic E-Tech Elektrikli ve Rafale SUV ağırlıklı ürün gamını oluşturuyor.
Bu içerikte Renault’nun Temmuz 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatları ve paylaşılan opsiyon bedellerini inceliyoruz. Aşağıdaki özet tabloda markanın güncel tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarını ve varsa kampanyalı fiyat bilgilerini bulabilirsiniz.
İçerikten Görseller
Renault fiyat listesi - Temmuz 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Temmuz 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Yeni Clio
|1.805.000 TL
|-
|Clio
|1.750.000 TL
|-
|Captur
|2.325.000 TL
|-
|Duster
|1.865.000 TL
|-
|Megane E-Tech Elektrikli
|2.273.000 TL
|-
|Megane Sedan
|1.841.000 TL
|-
|Boreal
|2.970.000 TL
|2.860.000 TL
|Austral
|2.699.000 TL
|-
|Scenic E-Tech Elektrikli
|3.490.000 TL
|-
|Rafale
|3.748.000 TL
|-
Otokoç'ta Alfa Romeo sıfır araç alımlarında özel faiz avantajları için tıkla!
Yeni Clio fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzinli
|evolution plus TCe EDC 115 hp
|1.805.000 TL
|-
|Benzinli
|esprit alpine TCe EDC 115 hp
|2.035.000 TL
|-
Yeni Clio, Renault’nun şehir otomobili sınıfındaki güncel temsilcisi olarak benzinli motor ve EDC şanzıman seçeneğiyle listede yer alıyor. Evolution plus ve esprit alpine donanımlarıyla sunulan model, kompakt ölçüler ve günlük kullanım beklentilerini birlikte karşılayan bir seçenek olarak konumlanıyor.
Yeni Clio opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|13.000 TL
|evolution plus
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|evolution plus
|Metalik Renk
|13.000 TL
|esprit alpine
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|esprit alpine
Clio fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzinli
|evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp
|1.750.000 TL
|-
Clio, Renault ürün gamında şehir içi kullanıma uygun kompakt hatchback seçeneklerinden biri olarak listeleniyor. Evolution donanımı ve X-Tronic şanzımanlı benzinli motoruyla sunulan model, sade versiyon yapısı ve ulaşılabilir konumuyla öne çıkıyor.
Clio opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|13.000 TL
|evolution
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|evolution
Captur fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzinli Mild Hybrid
|techno mild hybrid EDC 140 hp
|2.325.000 TL
|-
Captur, Renault’nun kompakt SUV sınıfındaki modellerinden biri olarak yüksek sürüş pozisyonu ve şehir kullanımına uygun boyutları bir araya getiriyor. Temmuz 2026 listesinde mild hybrid motor ve EDC şanzıman kombinasyonuyla tek donanım seçeneği üzerinden sunuluyor.
Captur opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|techno
Duster fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|LPG
|evolution Eco-G 120 hp
|1.865.000 TL
|-
|Benzinli
|evolution Turbo TCe EDC 145 hp
|2.010.000 TL
|-
|Hibrit/LPG
|evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp
|2.805.000 TL
|-
|Benzinli
|techno Turbo TCe EDC 145 hp
|2.080.000 TL
|-
|Hibrit
|techno Full hybrid E-Tech 160 hp
|2.570.000 TL
|-
|Hibrit/LPG
|techno hybrid 4x4 LPG 150 hp
|2.840.000 TL
|-
Duster, Renault’nun SUV karakterli modelleri arasında geniş motor çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. LPG, benzinli, hibrit ve hibrit/LPG seçenekleriyle listelenen model, hem şehir içi kullanım hem de daha çok yönlü ulaşım beklentileri için farklı alternatifler sunuyor.
Duster opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|evolution
|Yedek Lastik
|14.000 TL
|evolution
|Modüler Tavan Barı
|7.000 TL
|evolution
|Sis Farı
|3.500 TL
|evolution
|Ön ve yan park sensörü
|10.000 TL
|techno
|Multiview kamera
|28.000 TL
|techno
|Kör nokta uyarı sistemi
|20.000 TL
|techno
|Metalik Renk
|15.000 TL
|techno
|18" Elmas Kesim Alüminyum Jant
|32.000 TL
|techno
|18" Yarı Elmas Kesim Alüminyum Jant
|32.000 TL
|techno
|Yedek Lastik
|14.000 TL
|techno
Megane E-Tech Elektrikli fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|Techno EV60 220 hp (2025)
|2.273.000 TL
|-
|Elektrikli
|Techno EV60 220 hp (2026)
|2.386.000 TL
|-
|Elektrikli
|Esprit Alpine EV60 220 hp (2026)
|2.486.000 TL
|-
Megane E-Tech Elektrikli, Renault’nun tamamen elektrikli kompakt modeli olarak ürün gamında ayrı bir konuma sahip. Temmuz 2026 listesinde Techno ve Esprit Alpine donanımlarıyla yer alan modelde, 2025 ve 2026 model yılı fiyatları birlikte paylaşılıyor.
Megane E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk Tavan
|12.000 TL
|Techno
|Koltuk Isıtma Paketi
|23.000 TL
|Techno
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Techno
|Isıtmalı Direksiyon
|7.000 TL
|Techno
|20" Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Jantlar
|23.000 TL
|Techno
|Çift Renk Tavan
|12.000 TL
|Esprit Alpine
|Özel Renk
|13.000 TL
|Esprit Alpine
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Esprit Alpine
Megane Sedan fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzinli
|Touch 1.3 TCe 140 bg
|1.841.000 TL
|-
|Benzinli
|Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
|2.190.000 TL
|-
|Benzinli
|Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
|2.349.000 TL
|-
|Dizel
|Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|2.699.000 TL
|-
Megane Sedan, Renault’nun sedan gövde tipindeki temsilcisi olarak aile kullanımı, günlük ulaşım ve filo tercihleri için listede yer alıyor. Benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunan modelde manuel ve EDC şanzımanlı versiyonlar farklı fiyat seviyeleriyle sunuluyor.
Megane Sedan opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Touch
|Yedek Lastik
|16.000 TL
|Touch
|Eller Serbest Bagaj Kapağı
|10.000 TL
|Icon
|Adaptif Cruise Control (Stop&Go)
|30.000 TL
|Icon
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Icon
|Yedek Lastik
|16.000 TL
|Icon
|Ekran Paketi
|21.000 TL
|Icon
|Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları
|17.000 TL
|Icon
|Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan
|115.000 TL
|Icon
|18" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar
|42.000 TL
|Icon
Boreal fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzinli
|evolution Turbo TCe EDC 145 hp
|2.970.000 TL
|2.970.000 TL
|Benzinli
|techno Turbo TCe EDC 145 hp
|3.010.000 TL
|2.990.000 TL
|Benzinli
|iconic Turbo TCe EDC 145 hp
|3.049.000 TL
|2.860.000 TL
|Hibrit
|iconic full hybrid E-Tech 160 hp
|3.999.000 TL
|-
Boreal, Renault’nun Temmuz 2026 listesinde SUV karakterli seçenekler arasında yer alıyor. Benzinli Turbo TCe EDC ve full hybrid E-Tech motor seçenekleriyle listelenen modelde evolution, techno ve iconic donanımları bulunuyor. Kampanyalı fiyat bilgisi özellikle benzinli versiyonlarda öne çıkıyor.
Boreal opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan
|100.000 TL
|evolution
|Metalik Renk
|15.000 TL
|evolution
|Yedek Lastik
|15.000 TL
|evolution
|Yedek Lastik
|15.000 TL
|techno
|Metalik Renk
|15.000 TL
|techno
|Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan
|100.000 TL
|techno
|Siyah Tavan
|40.000 TL
|iconic
|Metalik Renk
|15.000 TL
|iconic
|Yedek Lastik
|15.000 TL
|iconic
Austral fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzinli Mild Hybrid
|techno mild hybrid 160 hp auto
|2.699.000 TL
|-
|Benzinli Mild Hybrid
|esprit alpine mild hybrid 160 hp auto
|3.190.000 TL
|-
|Hibrit
|esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp
|3.650.000 TL
|-
Austral, Renault’nun SUV ürün gamında daha üst konumlu seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Mild hybrid ve full hybrid E-Tech motor seçenekleriyle listelenen model, techno ve esprit alpine donanımlarıyla konfor, donanım ve günlük kullanım beklentilerini birlikte hedefliyor.
Austral opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Panoramik Cam Tavan
|65.000 TL
|techno
|Metalik Renk
|17.500 TL
|techno
|Yedek Lastik Paketi
|21.500 TL
|techno
|Çift Renk Tavan
|38.000 TL
|esprit alpine
|Gelişmiş Park Paketi
|61.000 TL
|esprit alpine
|Metalik Renk
|17.500 TL
|esprit alpine
|Harman Kardon Premium Ses Sistemi
|69.000 TL
|esprit alpine
|Yedek Lastik Paketi
|21.500 TL
|esprit alpine
Scenic E-Tech Elektrikli fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|Esprit Alpine EV87 220 hp
|3.490.000 TL
|-
Scenic E-Tech Elektrikli, Renault’nun tamamen elektrikli aile otomobili yaklaşımını SUV formuyla birleştiren modeli olarak listeleniyor. Esprit Alpine donanımıyla sunulan araç, elektrikli motorlu ve geniş kullanım alanına sahip bir Renault modeli arayanlara hitap ediyor.
Scenic E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Esprit Alpine
|Çift Renk Tavan
|16.500 TL
|Esprit Alpine
Rafale fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Hibrit
|esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp
|3.748.000 TL
|-
Rafale, Renault’nun hibrit motorlu üst segment SUV seçeneklerinden biri olarak Temmuz 2026 listesinde yer alıyor. Esprit alpine donanımı ve full hybrid E-Tech motoruyla sunulan model, tasarım odaklı gövde yapısı ve yüksek donanım seviyesiyle konumlanıyor.
Rafale opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|21.000 TL
|Esprit Alpine
Kaynak: Renault Türkiye