2026 Dacia Logan alınır mı sorusunu; resmi veriler, Eco-G 120 otomatik motor, Expression-Journey donanım farkları, güvenlik sistemleri, yakıt ekonomisi ve ikinci el piyasası üzerinden detaylı şekilde inceliyoruz.

Dacia Logan, Türkiye pazarına uzun bir aradan sonra yeniden dönerken bu kez daha net bir iddiayla geliyor: ulaşılabilir sedan ihtiyacını LPG destekli otomatik motor, geniş bagaj ve sade kullanım mantığıyla karşılamak. Bu yüzden Dacia Logan alınır mı sorusu, yalnızca fiyatla açıklanabilecek bir konu değil.

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Dacia Logan dış tasarımı

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Dacia Logan dışarıdan bakıldığında eski nesillerdeki tamamen sade otomobil algısını biraz daha modern bir çizgiye taşıyor. Piksel tasarımlı ön ızgara, ters T şeklindeki yeni marka far imzası ve LED gündüz farları otomobilin ön bölümüne daha güncel bir görünüm kazandırıyor.

Yan profilde Logan’ın sedan karakteri belirgin şekilde korunmuş. Uzun bagaj çıkıntısı ve sade omuz çizgisi, otomobili sportif göstermekten çok geniş ve kullanışlı göstermeye çalışıyor. Journey paketle gelen 16 inç Tamia alaşım jantlar ve köpekbalığı anten gibi detaylar tasarımı biraz daha toparlıyor.

Dış tasarım verileri

Özellik Detay Uzunluk 4.410 mm Genişlik 1.853 mm Aynalar dahil genişlik 2.012 mm Yükseklik 1.500 mm Aks mesafesi 2.649 mm Yerden yükseklik 161 mm Minimum bagaj hacmi 528 litre VDA / 628 litre ISO Maksimum bagaj hacmi 1.361 litre VDA / 1.666 litre ISO Jant ölçüsü 15 inç / 16 inç Far yapısı Ters T imzalı LED farlar

Boyutlara bakıldığında Logan, B sedan sınıfının klasik ölçülerini biraz aşan bir otomobil gibi duruyor. 4,41 metrelik uzunluk ve 2.649 mm aks mesafesi, özellikle arka yaşam alanı ve bagaj tarafında modelin elini güçlendiriyor.

Bagaj konusu Logan’ın en güçlü kozlarından biri. Resmi broşürde minimum 528 litre VDA bagaj hacmi veriliyor; arka koltuklar yatırıldığında bu değer 1.361 litreye çıkıyor. Bu, Logan’ı yalnızca şehir içi sedan değil, aile eşyasını taşıyabilen pratik bir otomobil haline getiriyor.

Dacia Logan iç tasarımı

Logan’ın kabini, lüks hissi yaratmaktan çok kullanım kolaylığına odaklanıyor. Ön konsol sade, kumandalar erişilebilir ve multimedya ekranı sürücünün görüş hattına yakın konumlanıyor. Bu yapı, her gün kullanılan bir otomobilde karmaşık kokpitlerden daha rahat bir deneyim sunabilir.

Arka bölüm Logan’ın en iddialı olduğu alanlardan biri. Broşürde arka tarafta üç kişi için rahat oturma alanı vurgulanıyor; yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, yükseklik-derinlik ayarlı direksiyon ve 1/3-2/3 katlanabilir arka koltuklar da kabinin pratik tarafını destekliyor.

Kabin ve yaşam alanı

Özellik Detay Multimedya Media Control / 10 inç Media Display Dijital gösterge Journey’de 7 inç dijital gösterge Telefon bağlantısı Kablosuz Apple CarPlay / Android Auto Ses sistemi 4 hoparlör Klima Essential manuel, Expression ve Journey otomatik Şarj USB-C girişleri, Journey’de opsiyonel kablosuz şarj Anahtarsız kullanım Journey’de Eller Serbest Dacia Card Koltuk yapısı Essential / Expression / Journey özel döşemeler Arka koltuk 1/3-2/3 katlanabilir Saklama çözümleri YouClip bağlantı sistemi, kapı cepleri, orta kol dayama

Expression ve Journey paketlerinde standart sunulan 10 inç Media Display, Logan’ın kabinini eski nesil ekonomik sedan algısından uzaklaştırıyor. Sistem kablosuz akıllı telefon yansıtma, Bluetooth, USB-C ve direksiyon kumandasıyla günlük kullanımı daha modern hale getiriyor.

Yine de kabin tarafında beklentiyi doğru ayarlamak gerekiyor. Logan, yumuşak kaplamalar ve premium detaylar vadeden bir sedan değil; daha çok geniş, dayanıklı ve fonksiyonel bir iç mekân sunuyor. Bu nedenle “sade ama kullanışlı” otomobil arayanlar için daha ikna edici bir karaktere sahip.

Dacia Logan donanım seçenekleri

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Dacia Türkiye’nin resmi sayfasında Logan için iki versiyon seçeneği görünüyor: Expression ve Journey. Expression Eco-G 120 auto için başlangıç fiyatı 1.709.000 TL, Journey Eco-G 120 auto için başlangıç fiyatı 1.784.000 TL olarak listeleniyor.

Broşürde Essential paketi de yer alıyor; ancak Dacia Türkiye’nin güncel versiyon sayfasında satışta görünen yapı Expression ve Journey üzerine kurulmuş durumda. Bu nedenle Türkiye pazarı açısından ana değerlendirmeyi bu iki otomatik LPG’li versiyon üzerinden yapmak daha doğru olur.

Donanım karşılaştırması

Donanım Essential Expression Journey Ters T imzalı LED farlar Var Var Var Jant 15 inç kapak 16 inç Atara Flexwheel 16 inç Tamia alaşım Multimedya Media Control 10 inç Media Display 10 inç Media Display Apple CarPlay / Android Auto Telefon uygulaması odaklı Kablosuz Kablosuz Klima Manuel Otomatik Otomatik Geri görüş kamerası Yok Var Var Arka park sensörü Var Var Var Ön park sensörü Yok Yok Var Kör nokta uyarı Yok Yok Var 7 inç dijital gösterge Yok Yok Var Eller Serbest Dacia Card Yok Yok Var Kablosuz şarj Yok Yok Opsiyonel

Expression, Logan’ın Türkiye’deki mantık odaklı paketi gibi duruyor. 10 inç ekran, geri görüş kamerası, otomatik klima, elektrikli park freni, elektrikli ön-arka camlar ve kablosuz telefon yansıtma gibi özellikler, bu versiyonu boş paket algısından uzaklaştırıyor.

Journey ise daha konforlu ve daha güvenli kullanım isteyenlere hitap ediyor. 7 inç dijital gösterge, ön park sensörleri, kör nokta uyarı sistemi, Eller Serbest Dacia Card ve 16 inç alaşım jantlar bu paketi daha cazip hale getiriyor. Ancak fiyat farkının kişisel kullanımda karşılığı iyi düşünülmeli.

Dacia Logan güvenlik ve sürüş destek özellikleri

Logan güvenlik tarafında artık eski nesil ekonomik sedanlardan daha dolu bir tablo sunuyor. Broşürde ABS, EBA, ESC, yokuş kalkış destek sistemi, e-call, trafik işareti tanıma, hız uyarısı, şerit takip asistanı ve yaya-bisiklet algılamalı otomatik acil fren sistemi yer alıyor.

Aktif güvenlikte en dikkat çekici yeniliklerden biri kameralı sürücü yorgunluk ve dikkat uyarı sistemi. Ayrıca My Safety tuşu, bazı sürüş desteklerini pratik biçimde yönetmeye imkân tanıyor. Journey’de kör nokta uyarı sisteminin standart olması da günlük kullanımda önemli bir artı.

Güvenlik sistemleri

Özellik Durum Sürücü / yolcu ön hava yastığı Var Yan ve perde hava yastıkları Var ABS + EBA Var ESC + HSA Var Yaya ve bisiklet algılamalı AEBS Var Trafik işareti tanıma Var Hız aşımı uyarısı Var Şerit takip asistanı Var Sürücü yorgunluk / dikkat uyarısı Var Arka park sensörü Var Geri görüş kamerası Expression ve Journey Ön park sensörü Journey Kör nokta uyarı Journey Çok açılı kamera Journey sürüş paketi ISOFIX Var

Euro NCAP tarafında Logan için ayrı bir yeni testten çok Sandero Stepway ile yapısal benzerlik üzerinden uygulanmış bir değerlendirme bulunuyor. Euro NCAP, Logan’ın Sandero Stepway ile yapısal olarak aynı olduğunu ve ek verilerle yıldız derecesinin Logan’a da uygulanabildiğini belirtiyor.

Buna rağmen bu sonucu güncel Logan’ın tüm yeni ADAS donanımlarını birebir ölçen yeni nesil bir test gibi okumamak gerekir. Güvenlik donanımı zenginleşmiş olsa da, bağımsız test sonucunu yorumlarken test yılı ve baz alınan model bilgisini ayrıca dikkate almak daha sağlıklı olur.

Dacia Logan performans ve motor özellikleri

Logan’ın Türkiye’deki ana motor seçeneği Eco-G 120 auto. Bu motor LPG ve benzinle çalışabilen 1.2 litrelik 3 silindirli turbo üniteyi 6 ileri EDC çift kavramalı otomatik şanzımanla birleştiriyor. LPG’de 120 bg, benzinde ise 114 bg güç verisi açıklanıyor.

Broşürde ayrıca 1.0 litrelik TCe 100 manuel benzinli motor da yer alıyor. Ancak Temmuz 2026 resmi Dacia Türkiye versiyon sayfasında fiyatlanan iki ana versiyon Eco-G 120 auto üzerinden listeleniyor. Bu nedenle satın alma değerlendirmesinde ağırlık Eco-G 120 otomatik seçenekte olmalı.

Motor seçenekleri

Özellik TCe 100 Eco-G 120 auto LPG Eco-G 120 auto Benzin Motor hacmi 999 cc 1.199 cc 1.199 cc Silindir / valf 3 / 12 3 / 12 3 / 12 Güç 100 bg 120 bg 114 bg Tork 200 Nm 197 Nm 190 Nm Şanzıman 6 ileri manuel 6 ileri EDC 6 ileri EDC Maksimum hız 180 km/s 180 km/s 180 km/s 0-100 km/s 9,9 sn 9,9 sn 10,9 sn WLTP tüketim 5,1-5,5 lt/100 km 6,7-7,0 lt/100 km LPG 5,4-5,6 lt/100 km Depo kapasitesi 50 lt benzin 50 lt LPG + 50 lt benzin 50 lt benzin

Eco-G 120 tarafında asıl cazibe yalnızca performans değil, kullanım maliyeti ve menzil. Broşürde çift yakıtlı motor için 1.400 km’ye varan menzil vurgulanıyor; bazı test sürüşü değerlendirmelerinde ise 50 litre LPG ve 50 litre benzin deposuyla gerçek kullanımda 1.000 km üzeri menzil beklentisi öne çıkıyor.

Sürüş karakteri tarafında Eco-G 120, eski 90 bg civarı B sedan otomatiklerinden daha canlı bir profil çiziyor. Otomobil.com.tr testinde motor-şanzıman kombinasyonunun performans ve akıcılık tarafında başarılı olduğu, ancak EDC şanzımanın zaman zaman gecikmeli tepki verebildiği belirtiliyor.

Dacia Logan'ın avantajları

Logan’ın en güçlü tarafı, Türkiye’de giderek daralan uygun fiyatlı sedan alanına doğrudan cevap vermesi. Geniş bagaj, LPG’li otomatik motor, makul performans ve sade kullanım yapısı birlikte düşünüldüğünde model, “az yakıtla çok iş gören sedan” beklentisine oldukça net oynuyor.

İç hacim de önemli avantajlardan biri. 2.649 mm aks mesafesi, 528 litrelik VDA bagaj hacmi ve arka sırada üç kişi için geniş oturma alanı vurgusu, Logan’ı yalnızca bireysel kullanım değil küçük aile kullanımı için de mantıklı hale getiriyor.

Eco-G 120 motorun LPG ve otomatik şanzımanı bir araya getirmesi Türkiye pazarı için ciddi bir artı. Test sürüşü değerlendirmelerinde bozuk yol uyumu, bagaj-iç mekân hacmi, menzil ve garanti süresi Logan’ın güçlü tarafları arasında gösteriliyor.

Donanım tarafında da Expression’ın bile 10 inç ekran, otomatik klima, geri görüş kamerası ve kablosuz telefon yansıtma sunması önemli. Journey’e çıkıldığında 7 inç dijital gösterge, kör nokta uyarı ve Eller Serbest Dacia Card gibi özellikler günlük kullanım konforunu belirgin şekilde artırıyor.

Dacia Logan'ın dezavantajları

Logan’ın zayıf tarafı, hâlâ belirgin biçimde bütçe odaklı bir otomobil olması. Kabin tasarımı modernleşmiş olsa da, malzeme kalitesi ve genel algı açısından daha pahalı kompakt sedanların verdiği rafine hissi beklemek doğru olmaz. Bu durum herkes için sorun olmayabilir; ama prestij arayan kullanıcıyı sınırlayabilir.

Şanzıman tarafında da küçük bir nüans var. 6 ileri EDC, kağıt üzerinde Logan’ı güçlü bir konuma taşıyor; ancak test sürüşü izlenimlerinde zaman zaman yavaş tepki verebildiği not ediliyor. Bu, sakin kullanıcı için büyük sorun olmayabilir ama daha çevik otomatik isteyenleri düşündürebilir.

Bir diğer nokta, donanımın paketlere göre ayrışması. Kör nokta uyarı, ön park sensörü ve 7 inç dijital gösterge Journey’de öne çıkarken, kablosuz şarj gibi bazı özellikler opsiyonel kalıyor. Yani Logan ekonomik görünse de istenen donanım seviyesi yükseldikçe fiyat avantajı yeniden hesaplanmalı.

Güvenlik tarafında donanım listesi zenginleşmiş olsa da Euro NCAP değerlendirmesinin Logan’a Sandero Stepway ile yapısal benzerlik üzerinden uygulanması dikkatle okunmalı. Yeni ADAS donanımları olumlu; fakat güncel Logan özelinde yepyeni bir test sonucu gibi değerlendirilmemeli.

Dacia Logan'ın ikinci el piyasası nasıl?

Dacia Logan’ın ikinci el tarafını iki ayrı başlıkta okumak gerekiyor. Eski Logan nesilleri Türkiye’de bilinen, uygun fiyatlı ve dayanıklı otomobil algısına sahip; Trovit’te güncel aramada 202 adet ikinci el Logan ilanı görünmesi modelin tamamen unutulmuş bir piyasa taşımadığını gösteriyor.

Ancak bu ilanların büyük bölümü eski nesil Logan’lardan oluşuyor. Dolayısıyla 2026 Logan’ın ikinci el hızı için bugünden kesin hüküm vermek doğru değil. Yeni modelin Eco-G 120 otomatik yapısı, LPG ekonomisi ve sedan gövdesi talep yaratabilir; fakat piyasanın oturması zaman alacaktır.

Satış hızı açısından Logan’ın Clio, Egea veya Corolla gibi çok geniş kitleli modeller kadar hızlı dönmesini beklemek iddialı olur. Buna karşılık temiz, düşük kilometreli, otomatik LPG’li Expression ve özellikle dolu Journey versiyonlarının daha kolay alıcı bulma ihtimali güçlü görünüyor.

Kısacası Logan ikinci elde “ölü piyasa” olmaya aday değil; fakat yeni neslin piyasa derinliği henüz oluşma aşamasında. Ekonomik sedan arayan kullanıcı sayısı yüksek olduğu için doğru fiyatlanan araçlar talep görebilir, ama hızlı satış beklentisi popüler filo modelleri kadar güçlü düşünülmemeli.

Editör notu: Dacia Logan alınır mı? Kim için uygun, kim için uygun değil?

Dacia Logan; geniş bagaj, otomatik şanzıman, LPG ekonomisi ve sade kullanım isteyenler için mantıklı bir sedan. Özellikle aile kullanımı, uzun yol maliyeti, şehir içi pratikliği ve “fazla gösteriş istemem, işimi görsün” beklentisi olan kullanıcılar için güçlü bir aday.

Expression paketi fiyat-donanım dengesini daha mantıklı kurarken, Journey daha konforlu ve daha güvenli kullanım isteyenlere hitap ediyor. Kör nokta uyarı, ön park sensörleri, 7 inç dijital gösterge ve Eller Serbest Dacia Card gibi özellikler günlük kullanımda gerçekten fark yaratabilir.

Buna karşılık Logan; premium malzeme, çok rafine sürüş, güçlü marka prestiji veya sınıfının en sessiz kabinini arayan kullanıcı için doğru otomobil olmayabilir. EDC şanzımanın zaman zaman gecikmeli tepkisi ve paketlere bağlı donanım ayrışması da satın alma öncesi mutlaka değerlendirilmeli.

Türkiye’de Logan’ın rakipleri kullanım amacına göre Fiat Egea Sedan’ın ikinci eli, Renault Taliant’ın ikinci eli, Hyundai i20 Sedan benzeri alternatifler, Citroen C-Elysee / Peugeot 301 ikinci eli ve bazı giriş seviyesi hatchback modeller olarak düşünülebilir. Sonuç olarak Dacia Logan alınır mı sorusunun cevabı: Ekonomik, geniş, otomatik ve LPG’li bir sedan arayanlar için evet; ama prestij, rafinelik ve güçlü ikinci el hızı öncelikliyse alternatiflere de bakmak gerekir.