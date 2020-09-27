Netflix Portekiz Twitter hesabı, Resident Evil: Infinite Darkness adında bir animasyon filminin fragmanını paylaştı. Henüz farklı bir hesaptan paylaşılmayan filmde Claire Redfield ve Leon S. Kennedy karakterleri yer alıyor.

Korku oyunları denildiğinde akla ilk gelen serilerden bir tanesi olan Resident Evil, geçtiğimiz sene çıkan ve bir hayli beğenilen yeniden yapım Resident Evil 2 ile popülerliğini daha da artırmıştı. Resident Evil 2'nin yeniden yapımının bu kadar sevilmesi sonrası bu sene de Resident Evil 3'ün yeniden yapımı çıktı. Serinin sekizinci oyunu Resident Evil Village da önümüzdeki sene çıkış yapacak.

Resident Evil, daha önceleri Milla Jovovic'in başrolünde yer aldığı canlı aksiyon filmleriyle beyaz perdeye yolunu bulmuştu. Resident Evil, bir kez daha karşımıza film olarak çıkmaya hazırlanıyor ancak bu sefer canlı aksiyon değil animasyon olarak geliyor.

Netflix filmi Resident Evil: Infinite Darkness'tan fragman geldi

Netflix'in yeni Resident Evil animasyon filminden fragman geldi. Claire Redfield ve Leon S. Kennedy karakterlerini ve çok daha fazlasını göreceğimiz film, 2021 yılı içerisinde Resident Evil hayranlarına ve izleyicilere sunulacak.

Filmin fragmanının Netflix Portekiz Twitter hesabı dışında başka herhangi bir resmi hesaptan paylaşılmaması, akıllara bu paylaşımın resmi duyurudan önce yayınlandığını getiriyor. Şu an için yayınlanan fragman haricinde Resident Evil: Infinite Darkness ile ilgili başka bir bilgi de bulunmuyor.

Ayrıca bu film, yine bir Netflix uyarlaması olacak olan ve daha önce onaylanan canlı aksiyon Resident Evil yapımından farklı olacak. Canlı aksiyon Resident Evil uyarlamasında birden çok zaman dilimine ve Jade ve Billie Wesker kardeşlere odaklanılacak. Animasyon filmi, canlı aksiyon dizisi ve Resident Evil Village'ın 2021 yılında yayınlanması planlanıyor. Yani önümüzdeki sene Resident Evil hayranları için oldukça bereketli geçecek gibi gözüküyor.