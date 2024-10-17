Riot Games, geçtiğimiz aylardaki Ahri kostümünün ardından yeni ve oldukça pahalı bir kostümünü daha duyurdu.

Geçtiğimiz aylardaki fahiş fiyatlı Ahri kostümünün ardından League of Legends, oyun içi kozmetiklerin fiyatlarıyla ilgili tartışmalarla yeniden gündeme geliyor.

Riot Games, Arcane dizisinin ikinci sezonunu kutlamak için duyurduğu yeni Jinx kostümüyle oyuncuların tepkisini çekti. Arcane Fractured Jinx kostümü, League of Legends'ta yepyeni bir kozmetik kategorisi olan "Exalted" katmanında yer alacak ve bu yeni kostümün fiyatı oldukça yüksek.

Arcane Fractured Jinx kostümü geliyor

Kostüm, üç farklı formda gelecek ve Jinx’in Arcane dizisinin 2. sezonundaki yolculuğunu yansıtan yeni bir seslendirme içeriyor. Ayrıca oyuncular, kostümle birlikte bir yeni bir mekanik kullanarak farklı görünümler arasında geçiş yapabilecek.

Ancak kostümün fiyatı eleştirilerin ana odağı konumunda. Riot Games, bu tarz "hiper-özel" kostümlerin pahalı olmasının nadir olmalarına katkı sağladığını düşünüyor ve bu tarz kostümleri hayata geçirebilmek için teknolojik ve tasarımsal sınırları zorladıklarını belirtiyor.

Yeni kostümü doğrudan satın alamıyorsunuz

Fakat asıl problem, Arcane Fractured Jinx kostümüne sahip olabilmek için oyuncuların yeni Ancient Sparks isimli para birimini kullanmak zorunda olmaları. Bu para birimi, 400 RP karşılığında alınabiliyor fakat ülkemizde minimum RP satışı 575 RP ve fiyatı 120 TL. Üstelik kostümü yalnızca slot makinesi vari bir mekanik içerisinden düşürebiliyorsunuz ve kostümün düşme oranı yalnızca %0,5. Yine de Riot, maksimum 80 denemede kostümün düşeceğini iddia ediyor. Bu da şanssız biriyseniz toplamda yaklaşık 6.720 TL'ye tekabül ediyor.

Riot Games hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde bir dizi çalışanını işten çıkarmıştı. Geçmişte gelen fahiş fiyatlı Ahri kostümünde de gelen tepkilerin ardından şimdi bazı oyuncular bir yandan kostüm sanatçılarının emeğini kutlarken, diğer yandan bu tarz topluluğa zarar verecek kararları eleştirmeye devam ediyor. Hatta kullanıcılar daha esprili bir dil kullanarak sosyal medyada "Kapitalizm Piltover'ı yönetiyor, Zaun'dakilerin hayatlarını mahvediyor." gibi ifadelerle Riot'un bu stratejisini Arcane dünyasındaki sosyal sınıf mücadelesine benzeten yorumlarda da bulunuyor.

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