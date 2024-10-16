En popüler çevrim içi oyunlardan League of Legends'in geliştirici ekibinden birçok çalışan işten çıkarıldı.

Riot Games, gerek ülkemizde gerek dünyada en çok oynanan çevrim içi oyunlarından biri olan League of Legends'ın geliştirme ekibinde bir dizi işten çıkarma gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirketin kurucu ortaklarından biri olan Marc Merrill, League of Legends geliştirici ekibinde gerçekleştirdikleri işten çıkarmaların geçici olduğunu belirtti ve ekibin zamanla yeniden büyüyeceğini vurguladı. Merrill, X üzerinden yaptığı açıklamada, bu kararın ekibin "doğru uzmanlıklarla donatıldığından" emin olmak amacıyla alındığını ifade etti. Şirketin amacının, League of Legends’ı önümüzdeki 15 yıl ve sonrasında da güçlü bir şekilde sürdürmek olduğunun da altını çizdi.

Küçülme League of Legends'i etkileyecek mi?

Merrill, işten çıkarmaların kaç kişiyi etkileyeceği ya da hangi departmanların daha fazla etkileneceği konusunda net bir bilgi vermedi ancak işten çıkarılan çalışanların en az altı aylık maaş, yıllık ikramiye, işe yerleştirme desteği, sağlık sigortası ve diğer çeşitli yardımlarla destekleneceğini açıkladı.

Merrill ayrıca bir ekibin özverisinin, büyüklüğüne kıyasla daha önemli olduğunu söyledi. Büyük bir ekibe sahip olmanın başarı için yeterli olmadığını, asıl önemli olanın doğru önceliklere sahip olmak olduğunu da ekledi.

Bu işten çıkarmalar, Riot Games’in 2024'te gerçekleştirdiği ilk toplu işten çıkarmalar değil. Şirket, Ocak ayında 500’den fazla çalışanını işten çıkararak Ruined King ve Song of Nunu gibi oyunlardan sorumlu olan Riot Forge şirketini komple kapatmıştı.

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