Riot Games Türkiye'den Twitch'teki Olaylar Hakkında Açıklama

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul, Twitter hesabından yaptığı açıklamada son olayları yakından takip ettiklerini bildirdi. İyikul, aynı zamanda Riot Games Türkiye'nin profesyonel VALORANT oyuncularını banlayacağı iddialarını da 'şu an için' yalanladı.

Türkiye’nin son günlerde gündeminden düşmeyen bir konu olan Twitch Türkiye’deki kara para aklama skandalı, özellikle esporcular üzerinde de kendisini göstermişti. Türkiye’nin tanıdığı birçok esporcunun sızdırılan Twitch verilerinde bu dolandırıcılığa isteyerek ya da istemeyerek aracı oldukları ortaya çıkmıştı.

Bu konu halen olgunlaşmaya devam ederken geçtiğimiz gün Riot Games Türkiye hakkında yabancı kaynaklarda bir haber çıkmıştı. O habere göre Riot Games Türkiye, Twitch’teki para aklama skandalında adı geçen bazı profesyonel VALORANT oyuncularını banlamaya yönelik bir hareket yapacaktı. Bu iddia ve Twitch’teki son olaylar hakkında Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul’dan açıklama geldi.

Konu yakından takip ediliyor, oyunculara yönelik yaptırım henüz yok:

Erdinç İyikul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda son dönemde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini, konu ve suçlamaların oldukça hassas olduğunu dile getirdi. İyikul, yalnızca tüm bilgiler ana sorumlu otoriterler tarafından açıklandıktan sonra kendi değerlendirmelerini yapabileceklerini söyledi.

Erdinç İyikul’un son cümlesi de geçtiğimiz gün ortaya çıkan iddiayı yalanlar nitelikteydi. İyikul, Riot Games Türkiye’nin şu aşamada herhangi bir yaptırım kararı almadığını açıkladı.

Erdinç İyikul’un açıklaması, kısaca resmî kurumlardan ve Twitch tarafından konu hakkında açıklama yapılmadığı sürece bir değerlendirme/yaptırım yapamayacakları yönündeydi.