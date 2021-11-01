Valve Oyunu Stars of Blood'un Ekran Görüntüleri Ortaya Çıktı

Oyun dünyasında kalitesiz işe imza atmamış olan Valve, 2010'ların başlarında Stars of Blood isimli yeni bir oyun üzerinde çalışıyordu. Fakat bu oyun her ne sebeptendir bilinmez, iptal edildi. Geçtiğimiz günlerdeyse oyunun konsept görüntüleri ortaya çıktı.

Oyun dünyasının en büyük ve efsane isimlerinden birisi olan Valve, oyuncuların ‘oyun çıkarsa da oynasak’ diye yıllardır dolaşmasına neden oluyor. En son Half Life: Alyx ile oyun dünyasında hâlâ yaşadığını hatırlatan Valve, bu oyunun da VR olmasıyla aslında geleceğe bir yatırım, günümüzdeyse biz oyunculara bir darbe vurmuştu.

Half Life, Portal ve Team Fortress serileriyle milyonlara hitap etmeye devam eden Valve de elbette bir oyun geliştiricisi olarak iptal ettiği oyunlara sahiptir. Fakat biz bugüne kadar Valve’ın iptal ettiği her oyunu elbette duyamadık. Bugünse Valve tarafından geliştirilmeye başlanan ancak daha sonra iptal edilen bir oyunun konsept görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, tam olarak Valve’a bela okumanıza neden olacak türden.

Keşke yapılsaydı dedirten görüntüler:

Twitter’da Obscure Game Aesthetics tarafından paylaşılan görüntüler, Stars of Blood isimli bir Valve oyununu gösteriyordu. Görüntülerden gördüğümüz kadarıyla bu oyun, bir bilim kurgu türüvde olacak veya çok büyük bir dünyaya, ya da birden fazla gezegene ev sahipliği yapacaktı. Fakat Valve, oyunun fişini çekmeye karar verdi.

Oyun hakkında paylaşılan detaylara göre Stars of Blood, uzay korsanı olarak oynayacağımız bir oyundu. Oyunun ismi, 2012 yılında Valve’ın kurucusu Gabe Newell tarafından da lanse edilmişti. Oyunda bulunacak karakterlerden ve dünyadan diğer konsept görüntülerse şu şekilde: