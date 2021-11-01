Geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen Twitch'deki kara para aklama olaylarına karışan profesyonel Valorant oyuncularının Riot tarafından banlanacağı iddia edildi.

Son birkaç günde Twitch Türkiye’de yaşanan kara para aklama skandalları dur durak bilmiyor. Twitter’da pek çok kullanıcı #temiztwitch etiketiyle paylaşımlar yaparak olaya karıştığı iddia edilen yayıncıları bir bir ifşaladı ve bu olaya karışanların gerekli cezayı alması gerektiğini savundu.

Olaya karıştığı iddia edilen bazı yayıncıların ise profesyonel Valorant oyuncuları olduğu söylentisi oldukça dikkat çekti. Riot Games’in ise bu konuya el atacağı iddia edildi.

Kara para aklama olayı dünya çapında dikkat çekti

Dünya çapında espor haberleri ile tanınan Jake Lucky, Riot Türkiye’nin Twitch olayına karışan profesyonel Valorant oyuncularını kalıcı olarak sahalardan uzaklaştıracağını iddia etti. Lucky’nin daha önce verdiği benzer bilgilerin doğru çıkması sebebiyle pek çok kullanıcı bu oyuncuların kovulacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Yine espor ile ilgili haberler yapan Corentin Phalip ise Jake Lucky’nin tweetini alıntılayarak şunları söyledi, “Jake’in verdiği ilk bilgilere göre Riot, Twitch skandalına karışmış birkaç üst seviye yayıncıyı cezalandırmanın yolunu arıyor. Yaklaşık 300 adet Valorant yayıncısının ve oyuncusunun bu olaya karıştığı tahmin ediliyor” diyerek durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Riot Türkiye’den ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Resmî açıklamanın gelmesi halinde sizleri bilgilendireceğiz.