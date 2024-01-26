Riot Games'in espor yayıncılığına odaklanacak ve oyunseverlerle profesyonel oyuncuları bir araya getirecek Twitch rakibi platform projesinin daha yayımlanmadan iptal edildiği açıklandı.

Rekabetçi oyunlar özelinde ürünler ve dijital içeriklerin yer aldığı bir "oyuncu merkezi" olan Kanga, 2021 yılında Riot Games tarafından satın alınmıştı. Riot Games'in Kanga'yı satın almadaki temel amacı, önemli bir oyuncu olduğu espor kategorisinde bir içerik üretici ve yayıncı olarak da bulunabilmekti.

Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre Tencent çatısı altında bulunan Riot Games, sessiz sedasız bir şekilde REN olarak adlandırılan bir yayın platformu üzerinde çalışıyordu. Ancak bu "espor ağı" olarak tanımlanan yayın platformu, daha oyunseverlerin karşısına çıkmadan rafa kaldırılmış durumda.

Riot Games'un esporcuları oyunsevelerle buluşturma hayali başlamadan bitti

Son gelişmelere değinmeden önce Riot Games'in neden bir yayın platformu kurmayı planladığına değinecek olursak; şirketin en popüler oyunları olan League of Legends ve Valorant yayınları, en popüler yayın platformu olan Twitch'te eş zamanlı olarak yüz binlerce kişi tarafından izleniyor. Dolayısı ile sadece Riot Games oyunlarının yayınlandığı bir platform bile ciddi bir kullanıcı sayısına sahip olabilir.

Riot Games'in temel planı da buydu. Söz konusu platform, amatör ve profesyonel sporcuların Riot Games oyunları özelinde canlı yayınlar yaptığı, espor karşılaşmalarının canlı olarak yayımlandığı, oyunseverlerin profesyonel oyuncular ve espor takımları ile etkileşime girebildiği bir ağ olacaktı. Ayrıca oyunseverler, yayınları izleyerek oyun içi öğeler kazanabilecek ya da satın alabileceklerdi.

Ancak sizlerle geçtiğimiz gün de paylaştığımız gibi Riot Games, yüzlerce çalışanını işten çıkardı ve espor biriminde de küçülmeye gitti. Bu, REN projesinin de sonunu getirdi. Riot Games e-spor başkanı John Needham, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bazı yayın platformu fikirlerini test ediyorduk ancak geçen hafta REN girişimimizi iptal etmeyi tercih ettik" ifadelerini kullandı.