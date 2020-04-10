League of Legends’ın yapımcısı olarak tanınan Riot Games, Sosyal Etki Fonu için 6 milyon dolar yardım toplandığını açıkladı. Kuruluşun ImpactAssets ile ortaklaşa topladığı bağışın yanında daha fazla kaynak yaratmak için çalıştığı söylendi.

Los Angeles merkezli oyun yapım ve dağıtım şirketi Riot Games’ten bugün yeni bir haber geldi. Şirket, 6 milyon dolarlık bir yardım topladığını açıkladı. Yönetici Jeffrey Burrell tarafından yapılan açıklamada, oyuncuların cömertliği sayesinde bu sayıların yakalandığı söylendi. Dünyayı ve topluluklarını daha iyi bir yer hâline getirmeye çok önem verdiklerini sözlerine ekleyen Burrell, Riot Games’in küresel ve yerel düzeylerde anlamlı bir etki yaratmanın yeni yollarını bulmaya kararlı olduğunu dile getirdi.

Devam eden Dawnbringer Karma Bağış Toplama Kampanyası, Riot Games’in oylama platformunu kullanacak ilk girişimlerden biri olarak biliniyor. 10 Nisan ile 23 Nisan tarihleri arasında League of Legends oyuncuları oyuna giriş yaparak bölgelerindeki üç yerel sivil toplum kuruluşundan birine oy verebiliyor. Oylamanın sonunda en fazla oyu alan yerel sivil toplum kuruluşunun bölgesel yardım havuzunun %50'sini alacağı açıklandı.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara hibe verildi:

Geri kalan kuruluşlar da unutulmuş değil. Açıklanana göre kalan sivil toplum kuruluşlarının her biri bölgesel yardım havuzunun %25'ini alabilecek. Riot Games Sosyal Etki Fonu’nun tüm kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için minimum 10.000 dolar (yaklaşık 67 bin TL) hibe sağladığı da biliniyor. Riot Games'in başkanı Dylan Jadeja, yaptığı açıklamada Riot'un farklı geçmişlere sahip oyunculara hizmet etmek için hazır olduğunu ve şirketin yerel düzeyde faaliyet gösterme sorumluluğunu her zaman taşıdığını söyledi.

Yerel topluluklardan 46 kâr amacı gütmeyen kurum, oyuncu anketleri yapılarak güvenilirlik ve diğer yasal süreç incelemelerinin ardından seçildi. Dawnbringer Karma Bağışı'nın orantılı satışlarına dayanarak her bölgeye bir yardım havuzu tahsis edildi. Belirlenen tarihler arasında oyuncular tarafından seçilecek birinci kuruluş herkes tarafından merakla bekleniyor.