Riot, Valorant'ın Antihile Sisteminde Değişikliğe Gidiyor

Riot Games’in kapalı beta sürümünde olan yeni oyunu Valorant’ın hile önleme sistemi, son günlerde oyuncular tarafından fazlasıyla tartışılmaya başlanmıştı. Riot Games, konuyla ilgili bir açıklama yaparak bilgisayar açıldığı anda çalışmaya başlayan hile önleme sisteminde esneklik yapılacağını duyurdu.

Riot Games, yeni FPS oyunu Valorant’ı 7 Nisan’da kapalı beta olarak piyasaya sürmüştü. Riot, Valorant’la beraber oyunda hile yapılmasını engelleyen Vanguard isimli bir anti hile sistemini de kullanıma sunmuştu.

Vanguard, oyuncu bilgisayarı açtığı anda çalışmaya başlıyor ve bilgisayar kapanana kadar çalışmaya devam ediyor. Valorant’ı kapalı beta sürümünde oynamaya başlayan oyuncular, antihile sisteminin oyun oynanmasa dahi çalışmaya devam etmesinden rahatsızlık duydu ve Riot’u eleştirmeye başladı. Yapılan önemli sayıda eleştirinin ardından Riot, Vanguard sisteminde değişikliğe gitmeye karar verdi. Bundan sonra oyuncular istedikleri anda antihile sistemini devre dışı bırakabilecekler.

Yapılan değişikle, bundan sonra Vanguard sistemi yine bilgisayarla beraber açılacak. Ancak açılışta Vanguard’ın simgesi görülecek ve antihile sistemini kapatmak isteyen oyuncular bu simgeye sağ tıklayarak devre dışı bırakabilecekler.

Oyuncular aynı zamanda Valorant’ı kapattıklarında Vanguard’ı doğrudan kaldırma seçeneğine de sahip olacaklar. Ancak oyun her yeniden başlatıldığında Vanguard yeniden kurulacak ve devreye girecek.

Vanguard’da yapılan değişiklik, sistemin arka planında çalıştığı önceki duruma göre daha esnek bir çalışma yapısı sunuyor. Vanguard’a dair eleştiride bulunan oyuncular yapılan değişiklik sayesinde antihile sisteminden, oyunu oynamadıkları dönemde kurtulabilirler.

Valorant’ın antihile sisteminde değişiklik yapılmış olmasına rağmen Riot, sistemi çalıştırmaya devam etmek konusunda kararlı görünüyor. Sistemin devre dışı bırakılmasına dair yapılan değişiklikler oyuncuları bir nebze rahatlatmış olsa da Vanguard bir süre daha oyuncularda tartışmalara neden olabilir.